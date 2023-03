'Latvijas Pastam' jauno auto noma izmaksās 5,5 miljonus eiro

"Latvijas Pasts" papildinājis uzņēmuma autoparku ar 340 jaunām, dabai draudzīgām automašīnām. Jaunās automašīnas saņems pastnieki teritorijās, kur tiek nodrošināta universālā pasta pakalpojuma sniegšana klientu dzīvesvietās, un tās palīdzēs efektīvāk piegādāt sūtījumus, informē uzņēmumā.

Pastnieku dienesta automašīnu pilna servisa nomu uz pieciem gadiem, uzvarot "Latvijas Pasta" izsludinātajā iepirkumā, nodrošina SIA "Pilna servisa līzings". Auto nomas līgums paredz gan regulāras servisa apkopes dīlera servisos, gan maiņas auto nodrošināšanu pastāvīgā auto remonta gadījumā, kā arī attālinātu tehniskā stāvokļa monitoringu, lai laikus tiktu ieplānotas nepieciešamās apkopes un remonti. Nomas cenā iekļautas tehniskās apkopes un apskates, remonti, riepu nomaiņa un OCTA/KASKO apdrošināšana visā nomas periodā. Darījuma izmaksas – 5,5 miljoni eiro, informē aģentūra LETA.

Lai veicinātu videi draudzīgākas pasta sūtījumu piegādes, viens no svarīgākajiem kritērijiem pastnieku jauno dienesta automašīnu iepirkumā bijis degvielas patēriņa rādītājs. Uzņēmumā lēš, ka jaunie auto nodrošinās līdz 25% mazāku degvielas patēriņu, kas ļaus samazināt transporta radīto piesārņojumu apkārtējā vidē. Tāpat autoparka nomaiņa veicinās CO 2 emisiju samazinājumu – saskaņā ar aprēķiniem "Latvijas Pastam" šādā veidā izdosies samazināt CO 2 emisiju par 75,75 tonnām gadā jeb par 28,58%.

"Laukos klienti bieži izmanto iespēju pieteikt pasta pakalpojumu saņemšanu tieši savā dzīvesvietā, jo tas ir ērtāk un izdevīgāk, īpaši gadījumos, kad nav sava privātā transportlīdzekļa, bet sabiedriskais transports kursē reti. Līdz ar to autoparka papildināšana ar jauniem, videi draudzīgākiem auto ir loģisks solis, ko īstenojam uzņēmuma ilgtspējas stratēģijā paredzēto pasākumu ietvaros," norāda Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Uzņēmuma vadītājs arī uzsver, ka izvēlētajam pastnieku auto modelim – "Toyota Yaris Cross" ar 1,5 litru benzīna dzinēju un automātisko ātrumkārbu – ir paaugstināts klīrenss, kas būtiski atvieglos pastnieka darbu, pārvietojoties pa lauku ceļiem. Tāpat liela priekšrocība ir mūsdienīgās drošības sistēmas, piemēram, uzlabotais GPS monitorings, kas sniegs iespēju pilnveidot uzraudzību pār pasta piegādes kvalitātes nodrošināšanu visiem klientiem.

Uzņēmums arī plāno izveidot saules paneļu parku ar kopējo jaudu 110 kW, un 2023. gadā tiek plānota kravas furgonu iegāde. Daļa no šajā iepirkumā iekļautajiem auto būs elektroauto, kas tiks izmantoti pasta sūtījumu piegādei.