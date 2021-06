'Latvijas Pasts' investē papildu resursus, gatavojoties muitojamo sūtījumu apjoma pieaugumam

Saskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos no 2021.gada 1.jūlija pilnīgi visām precēm, kas tiks iegādātas ārpus ES, tajā skaitā interneta veikalos, tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai persona saņemtu sūtījumu, preces būs jādeklarē muitā. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā atmuitojamo sūtījumu apjoms varētu palielināties vairākkārt, bet "Latvijas Pasts" jaunajai kārtībai sagatavojies, investējot jaunos digitālos risinājumos klientu apkalpošanā un datu apmaiņā, kā arī piesaistot jaunus darbiniekus.

Jaunā nodokļu piemērošanas sistēma pasta sūtījumiem no trešajām valstīm attieksies uz visu pasta nozari visā ES, tostarp uz pilnīgi visiem pasta komersantiem Latvijā un to klientiem, tātad faktiski katru Latvijas iedzīvotāju, kurš iepērkas trešo valstu interneta veikalos vai saņem sūtījumus no draugiem vai radiem, kuri dzīvo ārpus ES.

"Patlaban muitojamo sūtījumu lielāko daļu veido sūtījumu apjoms no Ķīnas – pēc mūsu aprēķiniem, līdz pat 95% no kopējā muitošanai pakļauto sūtījumu apjoma. Ja kopumā 2020.gadā "Latvijas Pastā" saņemto atmuitojamo sūtījumu skaits vidēji mēnesī nedaudz pārsniedza 5000 vienību, 2021.gada pirmajos mēnešos pēc Brexit tas dubultojās – vidēji tie bija aptuveni 11 000 sūtījumu mēnesī. Potenciālā atmuitošanas apjoma prognoze pēc 1.jūlija varētu būt pat 20 000–25 000 sūtījumu dienā," stāsta "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Gan Latvijā, gan pasaulē kopumā pēdējā gada laikā e-komercijas sūtījumu apjoms ir būtiski palielinājies, un arī tādi starptautiski nozīmīgi notikumi kā Brexit nav to ietekmējuši. Kā liecina "Latvijas Pasta" pieredze, sūtījumu apjoms no Lielbritānijas kopš gada sākuma faktiski nav samazinājies, tomēr jāņem vērā, ka daļa Lielbritānijas e-komercijas platformu pārcēla savas noliktavas uz ES.

"Iespējams, līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā sūtījumu apjoms nedaudz samazināsies: pieļaujam, ka kritīsies pavisam nelielas vērtības sūtījumu skaits, kuru muitošana cilvēkiem vienkārši neatmaksāsies. Tāpat iespējams, ka sākotnēji sūtījumu apjoms būs mazāks, jo daļa cilvēku būs piesardzīgi attiecībā uz muitošanas procedūru, negribēs nodarboties ar papildu formalitātēm u. tml. Bet ar laiku šie cilvēki, visticamāk, atkal atgriezīsies pie iepriekšējiem paradumiem," skaidro Vilcāns.

Tāpat kā līdz šim, klients, kas saņems muitojamu sūtījumu, varēs izvēlēties atmuitošanu veikt pats VID EDS sistēmā vai pieteikt šo pakalpojumu "Latvijas Pastā", kura muitas brokeri šogad vidēji mēnesī snieguši pakalpojumus ap 700 sūtījumu atmuitošanai.

Lai klientiem atvieglotu sūtījumu atmuitošanas un saņemšanas procesu, no 1.jūlija "Latvijas Pasts" piedāvās ērtāku, vienkāršāku un izdevīgāku atmuitošanas pakalpojuma saņemšanu – elektronisku rīku, kas no katram saņēmējam unikālas saites būs izmantojams jebkurā viedierīcē vai datorā un ļaus viegli veikt atmuitošanas procedūru un nodokļu samaksu, sola uzņēmumā. Jaunajos digitālajos klientservisa risinājumos un starptautiskās datu apmaiņas nodrošināšanā no 1.jūlija "Latvijas Pasts" līdz šim investējis ap 285 000 eiro. Gatavojoties izmaiņām, jau pieņemti un apmācīti 15 jauni darbinieki gan muitas jautājumos, gan klientu servisā.

Vienlaikus sagaidāms, ka līdz ar jaunajiem noteikumiem palielināsies ne tikai sūtījumu apjoms, kas būs jāuzglabā, līdz sūtījumi tiks atmuitoti, jo tikai tad tos varēs nodot klientiem, bet arī sūtījumu apjoms, kas netiks atmuitots, un "Latvijas Pasts" jau savlaicīgi nodrošinājis papildu telpas šādu sūtījumu glabāšanai noteiktu laiku. Tāpat iespējami sarežģījumi situācijās, kad trūks sūtījuma atmuitošanai nepieciešamo datu, piemēram, nebūs iespējams noteikt sūtījuma vērtību, kas atmuitošanu padarīs neiespējamu. Tāpēc "Latvijas Pasts" vismaz sākotnēji aicina rēķināties ar ilgāku sūtījuma saņemšanas laiku pēc 1.jūlija.