'Latvijas Pasts' pandēmijas apstākļos pārsniedz peļņas prognozes un nodrošina stabilu apgrozījumu

"Latvijas Pasta" neto apgrozījums 2020.gadā sasniedzis 94,1 miljonu eiro, savukārt uzņēmuma neto peļņa šajā periodā veido 4,2 miljonus eiro, liecina "Latvijas Pasta" 2020.gada pārskats.

2020.gadā "Latvijas Pasta" neto peļņa bijusi par 3,4 miljoniem eiro lielāka, nekā plānots sākotnēji apstiprinātajā "Latvijas Pasta" budžetā, un par 2,7 miljoniem eiro lielāka nekā 2019.gadā. Lai gan 2020.gads pagāja Covid-19 pandēmijas zīmē, kas iezīmēja virkni sarežģījumu, kurus uzņēmumam nācās risināt gan starptautiskā līmenī, gan uz vietas katrā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā visā Latvijas teritorijā, no finansiāli ekonomiskā viedokļa tas uzskatāms par "Latvijas Pastam" pozitīvu periodu, kurā īstenoti arī būtiski modernizācijas un attīstības projekti.

Vienlaikus "Latvijas Pasts" 2020.gadā mērķtiecīgi turpināja stratēģisko mērķu izpildi attiecībā uz atalgojuma pilnveidošanu "Latvijas Pasta" masu profesijās nodarbinātajiem. Neņemot vērā izmaksu neplānoto pieaugumu saistībā ar dezinfekcijas un drošības līdzekļu iegādi Covid-19 izplatības novēršanai, izvirzītie mērķi šajā jomā tika izpildīti un atalgojums šo profesiju grupām pārskata periodā tika palielināts.

"Pagājušais gads lika mums domāt un strādāt daudz ātrāk, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību ārkārtējos apstākļos un lai mūsu klienti gan Latvijā, gan ārvalstīs varētu saņemt pasta pakalpojumus. Operatīvāk esam īstenojuši jau iepriekš uzsāktus digitalizācijas projektus, nodrošinot sūtījumu efektīvākas un daudzveidīgākas piegādes un izsniegšanas iespējas. Sarežģītie apstākļi pierādīja, ka "Latvijas Pasts" ir vienota komanda, kas spēj saliedēties un rast risinājumus visgrūtākajām problēmām. Vēlos pateikties gan saviem kolēģiem, gan "Latvijas Pasta" klientiem par sadarbību un izturību šajā periodā," saka "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Būtiskāko "Latvijas Pasta" ieņēmumu pieaugumu pārskata periodā veido universālā pasta pakalpojuma sniegšana. Ieņēmumi no tā pieauguši par gandrīz 20% jeb 6,2 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2019.gadu.

Covid-19 izraisītie satricinājumi starptautiskā mērogā pārskata perioda pirmajos divos ceturkšņos nelabvēlīgi ietekmēja "Latvijas Pasta" ieņēmumus tādā segmentā kā pasta tranzīta kravu sūtījumi, vienu pārskata perioda mēnesi tie bija apstājušies pilnībā. Taču 2020.gada vidū situācija stabilizējās, un pārskata perioda pēdējos mēnešos "Latvijas Pasts" jau apkalpoja vidēji 20 tranzītlidmašīnu mēnesī – kopumā 2020.gadā 219 lidmašīnu jeb vairāk nekā četras reizes vairāk nekā 2019.gadā.

Covid-19 ietekmē samazinājušies eksprespasta pārrobežu sūtījumi no Latvijas uz ārvalstīm, vienlaikus par 40% palielinoties iekšzemes sūtījumu apjomam, ko veicināja arī klientu vēlme ārkārtējās situācijas laikā sūtījumu saņemt maksimāli ātri ar kurjera starpniecību bez pasta pakalpojumu sniegšanas vietas klātienes apmeklējuma. Arī 2020.gadā "Latvijas Pasta Eksprespasts" saņēma pagodinošu informāciju no Pasaules Pasta savienības (Universal Postal Union) Eksprespasta kooperatīva (Expressmail Service Cooperative – EMS), ka 198 dalībvalstu konkurencē "Latvijas Pasta Eksprespasts" arī 2019.gadā atzīts par labāko kurjerpasta servisu pasaulē – tam piešķirts zelta līmeņa kvalitātes novērtējums un pirmā vieta.

2020.gada lielākie izaicinājumi bija saistīti ar Covid-19 ietekmi, kas, no vienas puses, prasīja spēju ātri reaģēt un sniegt pakalpojumus ārkārtējos apstākļos, bet, no otras puses, operatīvāk īstenot servisa un pakalpojumu modernizācijas projektus, pāreju uz digitālajiem risinājumiem un klientu vajadzību apmierināšanu, kas pandēmijas apstākļos nevis samazinājās, bet būtiski pieauga, palielinoties attālinātas iepirkšanās apjomiem.

2020.gadā drošības pasākumi ievērojami samazināja starptautiskos pasažieru aviopārvadājumus, ar ko transportē arī pasta sūtījumus, kavējot to apmaiņu ar ārvalstīm visos virzienos uz un no Latvijas. Pasta sūtījumu apriti negatīvi ietekmēja arī sūtījumu sastrēgumi un rindas starptautiskajās tranzīta lidostās, no kurām tos tālāk izsūta uz citām saņēmējvalstīm. Būtisks izaicinājums "Latvijas Pastam" bija visa veida transportēšanas kanālu un jaudu noslogojums, vienlaikus visiem pasaules pasta uzņēmumiem meklējot alternatīvus piegāžu risinājumus, turklāt sūtījumu savlaicīgu nonākšanu pie adresātiem kavēja arī piegāžu nosacījumi individuālās valstīs.

Šo jautājumu risināšanai 2020.gadā "Latvijas Pasta" speciālisti nemitīgi strādāja pie loģistikas risinājumu meklēšanas, nereti darbiniekiem aktīvi darbojoties arī brīvdienās, lai nodrošinātu alternatīvus pasta sūtījumu piegādes veidus un ceļus – izmantojot arī sauszemes un ūdens transportēšanas iespējas un proaktīvi fraktējot kravas čārterreisu neatliekamos apstākļos.

Sperot būtisku soli uzņēmuma ilgtermiņa attīstības programmas īstenošanā, 2020.gadā "Latvijas Pasts" atklāja pirmo pilnībā automatizēto pasta sūtījumu svēršanas, skenēšanas, mērīšanas un šķirošanas iekārtu, noslēdzot pēdējo gadu vērienīgākā investīciju projekta īstenošanu: ar mākslīgā intelekta palīdzību līnija efektīvi apstrādā visa veida pasta sūtījumus, ar esošajiem darbaspēka resursiem nodrošinot divreiz ātrāku divreiz lielāka sūtījumu skaita apstrādi.

Pakomātu tīkla modernizācijas ietvaros pret jaunākas paaudzes pakomātiem 2020.gada laikā nomainīta trešdaļa no pakomātu kopskaita, un kopējā pakomātu tīkla kapacitāte palielināta par 40% jeb vairāk nekā par 1000 nodalījumu, tādējādi uzlabojot sūtījumu aprites ātrumu un ļaujot piegādāt un saņemt lielāku skaitu sūtījumu. Papildus vairāk nekā 60 iekštelpu pakomātiem atklāts pirmais "Latvijas Pasta" āra pakomāts, ko 2021.gada laikā plānots papildināt ar līdz 120 jauniem āra pakomātiem.

Turpinot sūtījumu saņemšanas dažādošanu, 2020.gadā izveidots sūtījumu pārvirzīšanas risinājums no "Latvijas Pasta" mobilās lietotnes un no mobilās īsziņas aicinājumā iestrādātas saites, ļaujot jebkuru reģistrētu sūtījumu pārvirzīt uz klientam ērtu adresi: mājām, biroju, pakomātu, "Circle K" degvielas uzpildes staciju vai citur.

Lai arī 2021.gads turpinās Covid-19 zīmē, "Latvijas Pastam" tas būs lielu un būtisku tehnoloģisku pārmaiņu un modernizācijas projektu realizācijas gads dažādos uzņēmuma darbības un pakalpojumu sniegšanas posmos – sūtījumu piegādē, apstrādē, pakalpojumu servisā. Latvijas Pasts turpinās klientiem un darbiniekiem labvēlīgas vides veidošanu un vēl vairāk aktivizēs centienus kļūt par arvien labāku darba devēju un pakalpojumu sniedzēju.