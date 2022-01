'Latvijas Pasts' paplašinājis sūtījumu izsekošanas pakalpojumu

No 1. janvāra "Latvijas Pasts" paplašinājis izsekošanas pakalpojumu sūtījumiem, kas saņēmējam tiek izsniegti bez paraksta, ievietojot tos pastkastītē vai izsniedzot pasta nodaļā, – līdzšinējo 37 valstu vietā tagad izsekošana pieejama sūtījumiem uz 84 valstīm.

Sūtījuma izsekošanas pakalpojums paredz iespēju klientam sekot sava sūtījuma ceļam elektroniskajā vidē. Tā kā šādi noformētu sūtījumu izsniegšana saņēmējam nav pret parakstu, šis pakalpojums izmaksu ziņā ir izdevīgāks nekā reģistrētu/ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu piegāde, kas arī nodrošina sūtījumu izsekošanu, bet tiek izsniegti pret parakstu, informē "Latvijas Pastā".

Ievērojot vairāku ārvalstu pasta uzņēmumu pieredzi, arī "Latvijas Pasts" kopš 2020. gada piedāvā sūtījumu izsekošanas pakalpojumu bez izsniegšanas pret parakstu. Tas nozīmē, ka klients, sūtot vienkāršus sūtījumus – vēstules, sūtījumus ar dokumentiem vai sīkiem priekšmetiem – var izvēlēties papildu pakalpojumu "Sūtījuma izsekošana". Šādi noformētam sūtījumam tiek piešķirts numurs un svītrkods līdzīgi kā reģistrētiem/ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem, kas elektroniskajā vidē ļauj sekot sūtījuma ceļam, taču neparedz sūtījuma izsniegšanu pret parakstu, kas joprojām attiecas tikai uz reģistrētiem/ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem.

No 2022. gada 1. janvāra tiek paplašināts to valstu skaits, uz kurām iespējams noformēt "Sūtījuma izsekošanas" pakalpojumu, un no 37 valstīm tas palielinās līdz 84 valstīm. Tagad, izmantojot izsekošanas pakalpojumu, virtuāli iespējams redzēt vienkāršu sūtījumu ceļu arī uz ASV, Austrāliju, Gruziju, Igauniju, Izraēlu, Japānu, Jaunzēlandi, Kanādu, Krieviju, Ķīnu u.c. valstīm.

