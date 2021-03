Latvijas paviljona 'Expo 2020' centrālais elements būs kūdra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 11. martā noslēgusi līgumu par Latvijas nacionālā paviljona koncepcijas izstrādi un realizāciju izstādei “Expo 2020” Dubaijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstādi plānots atklāt šā gada 1. oktobrī, un tā norisināsies līdz 2022. gada 31. martam. Par labāko piedāvājumu atzīts triju uzņēmumu apvienības projekts ar nosaukumu "SOIL". Koncepcija paredz četrās dimensijās realizētu risinājumu, kura centrālais elements būs kūdra kā unikāls materiāls, kurš spēj savienot Latvijas vēsturi ar mūsdienām un nākotnes sasniegumiem.

"Latvijas paviljonu "Expo 2020" vēlamies veidot kā stāstu par Latviju, no vēstures uz tagadni un nākotni. "SOIL" komandas piedāvājums mūs uzrunāja ar sava koncepta plašo pielietojumu. Kūdra ir ļoti simbolisks un Latviju raksturojošs materiāls. Tas radīs paviljonā īpašu auru un Tuvo Austrumu reģionam neierastu vidi. Ar šī piedāvājuma starpniecību mēs varēsim akcentēt valsts tēla vērtības un sekmīgi prezentēt mūsu uzņēmumu piedāvājumu. "Expo 2020" šogad Dubaijā pulcēs vairāk nekā 190 valstis. Kā prioritārās jomas "Expo" kontekstā esam definējuši informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, farmāciju un medicīnas aprīkojumu, inovatīvos būvniecības materiālus un tehnoloģijas, transportu un loģistiku, kā arī pārtikas segmentu, bet iespēja sevi apliecināt būs arī citu nozaru uzņēmējiem," komentē LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Labāko piedāvājumu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju, telpisko vīziju un realizāciju izstrādāja uzņēmumu apvienība "Dja", "Solavi" un "Ad Production". Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts pēc papildus sarunu procedūras un iesniegtā piedāvājuma precizēšanas. Līguma kopējā summa ir 925 887,79 eiro bez PVN. Kopumā izsludinātajā metu konkursā par Latvijas ekspozīcijas izveidi piedalījās četri pretendenti.

Metu konkursa žūrijas sastāvā bija LIAA direktors Kaspars Rožkalns, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, Latvijas institūta vadītāja p.i. Šarlote Līduma, Latvijas Eksportētāju asociācijas "The Red Jackets" izpilddirektore Līva Stūrmane, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas profesore Ingūna Elere un Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja Barbara Freiberga.

"Expo 2020" devīze ir: Savienojot prātus, radīt nākotni (Connecting minds, creating the future). Izstādes apakštēmas: Ilgtspēja, Iespējas un Mobilitāte. Latvijas paviljons atradīsies "Iespēju kvartālā" – īrētās telpās divos stāvos un tā kopējā platība būs 568 m2.

"Izmantojot dažādas digitālās tehnoloģijas, ekspozīcijas saturs tiks veidots kā četri multimediāli stāsti par Latviju četrās dažādās telpās ar četriem dažādiem arhitektoniskajiem elementiem, kas fiziski veidoti no Latvijas dabas materiāla – kūdras. Šis aizvēsturiskais materiāls satur unikālu informāciju par Latvijas vēsturi, senajiem augiem, kokiem, cilvēkiem, savukārt mūsdienu tehnoloģijas ļauj paraudzīties plašāk un pavēstīt par Latvijas nākotnes tēla vīziju. Ekspozīcijas stāsti tiek atvasināti no Latvijas valsts tēla galvenajām vērtībām jeb Latvija – zeme izaicinājumiem, zeme savienošanai, zeme izmēģinājumiem, zeme jaunatklājumiem. Konceptuāli ekspozīcija ir veidota, manifestējot pastāvīgu progresiju. Paviljona apmeklētājs pieredz četras Latvijas dimensijas, sākot no izejas punkta un konkrēta nākotnes virziena pašā tās sākumā un beidzot ar domāšanu ārpus robežām ekspozīcijas noslēgumā. Būtībā, jo tālāk apmeklētājs dodas stendā, jo plašāku skatu uz Latviju kā vietu izaugsmei tas pieredz," stāsta "SOIL" komandas pārstāvis Ints Bērziņš.

Katrā no telpām apmeklētāji pavadīs četras minūtes un viena minūte paredzēta secīgai pārejai no vienas telpas uz nākamo. Tādējādi jauna apmeklētāju grupa ekspozīciju zālē varēs ienākt ik pēc piecām minūtēm, un kopējais ekspozīcijas apskates ilgums būs 20 minūtes. Katrā no telpām paredzēta vieta līdz astoņiem cilvēkiem, kas nozīmē, ka vienlaicīgi visā ekspozīcijas zālē varēs atrasties 32 cilvēki. Šāda laika atskaite ļaus precīzi organizēt apmeklētāju plūsmu.

Latvijas paviljona ekspozīcija tiks izvietota pirmajā stāvā, bet tās pašas ēkas trešajā stāvā atradīsies Biznesa telpas. Galveno telpu trešajā stāvā paredzēts saglabāt atvērtu, lai tā būtu pielāgojama dažādām aktivitātēm. Gar divām Biznesa telpas sānu sienām tiks izvietoti vertikāli kūdras stendi, kuros integrēti ekrāni uzņēmumu produktu prezentācijas materiāliem. Savukārt pie gala sienas paredzēts lielais ekrāns prezentācijām konferenču laikā. Tiks iekārtotas arī biznesa pārrunu telpas un atsevišķas palīgtelpas. Kā uzņēmēju tikšanās vieta tiks izmantota arī atvērtā terase.