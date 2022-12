Latvijas radošie profesionāļi iegūst septiņus apbalvojumus Eiropas reklāmas un dizaina konkursā

Radošās izcilības festivāla "ADCE Awards", kas nule kā notika Barselonā, "Grand Prix" saņēma kampaņa "The Wish" (aģentūra "Serviceplan", Vācija, klients: "Penny"), savukārt zelta, sudraba un bronzas apbalvojumus saņēma septiņi darbi no Latvijas.

Kopumā vērtēti 20 Eiropas valstu labākie darbi reklāmā un dizainā

"The Wish" ir stāsts par paaudzēm. Pusaudzis vaicā savai mātei, ko viņa vēlētos Ziemassvētkos. Viņas sacītais aptver gan jaunības atmiņu spilgtākos mirkļus, gan dziļākās sirdssāpes, pieminot arī to, kā jauniešiem daudzas pieredzes atņēma Covid-19. Četrās minūtēs tiek izstāstīta pieaugšanas drāma.

Latvijas augstākais sasniegums šāgada konkursā ir zelta godalga "Best Young Creative" kategorijā "Grafiskais dizains / produktu dizains", kas piešķirta darbam "EMORI" – emociju regulācijas aplikācijai. Tās dizaina autori ir jaunieši vecumā līdz 28 gadiem – Dārta Galiņa, Sandra Sugako, Džūlija Ekuse, Ričards Znutiņš-Znutāns. Klienti: Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils augstskola.

Sudraba apbalvojumu kategorijā "Design / Packaging" ieguva aģentūras "McCANN Riga" un "Overpriced" ar darbu "Saule ir atpakaļ", kas tapis klientam "H.A. Brieger", zīmolam "Dzintars". Sudrabu kategorijā "Design / Spatial Design" ieguva Latvijas Nacionālā bibliotēka ar izstādi "B kā baroks".

Divus bronzas apbalvojumus kategorijās "Film & Audio / Craft – music and sound" un "Integrated & Innovation / Integrated campaigns for commercial brands" ieguva aģentūra "Not Perfect Riga" ar kampaņu "Vecie labie laiki" klientam "Zelta Zivtiņa".

Bronzas apbalvojumu kategorijā "Design / Editorial design" ieguva aģentūra "KID Design" ar izdevumu "Latvijas Mākslas akadēmijas dizainam 60", kas tapis Latvijas Mākslas akadēmijai.

Bronzas apbalvojumu kategorijā "Integrated & Innovation / Integrated and Innovation for non-profit/public service/NGO" ieguva Dārta Apsīte un Renāte Lagzdiņa, kuru vadībā tapa kampaņa "Cel Latviju ar darbu, dziesmu, valodu" Rīgas domei.

“ADCE Awards” konkursam kvalificējas tikai tie darbi, kuri ieguvuši apbalvojumus lokālajos radošajos festivālos. Arī šie Latvijas darbi ieguva pirmās un otrās pakāpes ordeņus radošās izcilības festivālā “Adwards”, ko organizē biedrība “Latvian Art Directors Club”.

Gan “Art Directors Club of Europe” (ADCE), gan “Latvian Art Directors Club” (LADC) ir organizācijas, kuras apvieno, izglīto, iedvesmo radošās kopienas, organizē radošās izcilības konkursus, lekcijas un apmācības.