Latvijas Restorānu biedrība aicina nekavējoties lemt par ēdināšanas nozares darbības atsākšanu pēc 'mājsēdes' un valsts atbalsta sniegšanu

Latvijas Restorānu biedrība (LRB ) ir nosūtījusi atklāto vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, finanšu ministram Jānim Reiram un veselības ministram Danielam Pavļutam par ēdināšanas nozares darbības atsākšanu un valsts atbalsta sniegšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LRB vēršas pie valdības vadītāja un atbildīgajiem ministriem, lai aicinātu nekavējoties lemt par ēdināšanas nozares darbības atsākšanu pēc "lokdauna" jeb "mājsēdes", kā arī valsts atbalsta sniegšanu līdz ārkārtas stāvokļa beigām (15.01.2022.) un nozares atveseļošanās periodā (pēc 15.01.2022.). Ņemot vērā, ka atbalsta pasākumi ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju, valdībai un nozarei ir jābūt skaidram darbības plānam vismaz trīs līdz sešus mēnešus uz priekšu, uzsver biedrība.

LRB atgādina, ka jau jūlijā aicināja Veselības ministriju (VM) un Ekonomikas ministriju (EM) savlaicīgi sagatavot viesmīlības nozares darbības un arī atbalsta plānu rudens un ziemas sezonai, paredzot skaidrus nozares darbības nosacījumus dažādas epidemioloģiskās situācijas un vakcinācijas aptveres apstākļos, vienlaikus ar ierobežojumiem lemjot arī par atbalsta pasākumu tūlītēju sniegšanu.

"Diemžēl tas netika izdarīts, un, neraugoties uz vairāk nekā 95% darbinieku vakcināciju, Latvijas ēdināšanas nozare atkal ir dīkstāvē un neziņā par nākotni, kad un kādā apmērā uzņēmēji un darbinieki saņems valsts solīto atbalstu. Vēlamies atgādināt, ka rēķini un algas uzņēmējiem ir jāmaksā regulāri, un arī darbiniekiem nauda ir vajadzīga katru dienu," vēstulē pauž LRB.

LRB aicina atbildīgās ministrijas iepazīties ar citu Eiropas valstu pieredzi un pārskatīt epidemioloģiskās drošības prasības ēdināšanas uzņēmumiem, lai pēc 15. novembra nozare varētu atsākt darbību "zaļajā režīmā" pilnā apmērā. "Ņemot vērā jaunākos zinātniskos pētījumus un epidemioloģisko situāciju Latvijā un Eiropas valstu praksi, ir nekavējoties jāizstrādā jauns ēdināšanas nozares darbības plāns vismaz tuvākajiem sešiem mēnešiem," uzsver biedrība.

"Ņemot vērā, ka rit jau otrais Covid-19 pandēmijas gads un nozari skar arvien drastiskāki ierobežojumi", LRB uzskata, ka ēdināšanas uzņēmumiem un to darbiniekiem valsts atbalsts ir jāsniedz vismaz līdz 2022. gada pavasarim: "Līdz 2021. gada 15. novembrim valstij ir jānodrošina: 1) apgrozāmo līdzekļu granti 60% (nevis 30%) apmērā; 2) algu subsīdijas daļēji strādājošajiem darbiniekiem; 3) dīkstāves pabalsti darbiniekiem, kuriem šajā periodā nav iespējams nodrošināt darbu; 4) nodokļu maksājumu atlikšana; 5) darba nespējas lapu apmaksa no valsts; 6) valsts un pašvaldību telpu nomas maksas atlaides piemērošana. Līdz 2022. gada 15. janvārim valstij ir jānodrošina: 1) iespēja ēdinātājiem atsākt darbu "zaļajā režīmā" pilnā apmērā; 2) apgrozāmo līdzekļu granti 30% apmērā; 3) algu subsīdijas daļēji strādājošajiem darbiniekiem; 4) nodokļu maksājumu atlikšana; 5) darba nespējas lapu apmaksa no valsts; valsts un pašvaldību telpu nomas maksas atlaides piemērošana. Vismaz līdz 2022. aprīlim valstij ir jānodrošina: 1) iespēja ēdinātājiem strādāt "zaļajā režīmā" pilnā apmērā; 2) nodokļu maksājumu atlikšana; 3) darba nespējas lapu apmaksa no valsts; 4) valsts un pašvaldību telpu nomas maksas atlaides piemērošana."

"Konceptuāli ir jābūt skaidrībai, ka valsts atbalsts nozarei turpināsies tik ilgi, kamēr pastāvēs jebkādi uzņēmējdarbības ierobežojumi. Savukārt nozares atveseļošanās stimulēšanai vidējā termiņā, Latvijai ir jāseko 21 Eiropas Savienības valsts piemēram, līdz Covid-19 pandēmijas beigām ēdinātājiem piemērojot pazemināto PVN likmi," akcentē biedrībā.

LRB esot atvērta arī turpmākai sadarbībai un aicina operatīvi meklēt efektīvākos ēdināšanas nozares atbalsta veidus.