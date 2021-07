Latvijas Starptautiskās skolas modernizēšanā ieguldīti gandrīz 10 miljoni eiro

Latvijas Starptautiskajā skolā (LSS) noslēdzies trīs gadus ilgais būvniecības projekts, kura ietvaros uzcelts jauns ēkas korpuss 3688 m2 platībā ar multifunkcionālu auditoriju mākslas un mūzikas nodarbībām, telpām dabaszinātņu, dizaina un tehnoloģiju apguvei, mācību klasēm un citām no jauna uzbūvētām telpām. Pabeigta arī 2020 m2 plaša rotaļlaukuma iekārtošana un sporta zāles rekonstrukcija 200 m2 platībā, kā arī ierīkots daudzfunkcionāls sporta laukums 15 311 m2 platībā. Kopējie ieguldījumi ir gandrīz 10 miljoni eiro.

LSS direktore Ronelda Kapadona stāsta: "Mūsu skolas kompleksa būvniecības trešajā kārtā galvenokārt pievērsāmies biroja, mācību telpu, sporta zāles un rotaļu laukumu paplašināšanai, jo vēlējāmies pilnveidot mūsu esošās iespējas kopīgi strādāt, nodarboties ar sportu un baudīt laiku brīvā dabā."

Priekšējā vestibila zona pārtapusi interaktīvā un radošā, īpaši vidusskolēniem paredzētā mācību telpā. Šajā dažādām situācijām viegli pielāgojamajā zonā skolēniem būs iespēja strādāt gan individuāli, gan grupā. Jau augustā, studentiem atgriežoties, tā kļūs par mācību, komunikācijas un kopdarba vietu.

LSS Biznesa un attīstības vadītāja Zigita Paurniete atsauc atmiņā projekta īstenošanas gaitu: "Uz jauno skolas kompleksu Piņķos mēs pārcēlāmies 2011./2012. mācību gadā. Tai laikā skolā mācījās 197 skolēni. 2015./2016. mācību gadā skolēnu skaits jau bija sasniedzis 354. Pieaugot skolēnu skaitam, bija nepieciešams paplašināt un pilnveidot arī skolas telpas. 2016. gadā sākām aktīvu plānošanas un ideju apspriešanas procesu, kurā lūdzām piedalīties visas skolas ikdienas darbā iesaistītās puses. Daudz laika veltījām jaunāko tendenču izpētei un analīzei. Projekta idejas izstrādi uzticējām birojam "CSDA Design Group". Pēc tam darbu turpināja konkursā izvēlēti vietējie arhitekti. Īpaša uzmanība pievērsta funkcionālām detaļām, panākot maksimālu atbilstību mūsu vajadzībām un nodrošinot vienotu stilu."

Darbam ar vairāk nekā četriem simtiem aptuveni 40 dažādu tautību skolēniem LSS algo pedagogus no visas pasaules.

LSS padomes loceklis Dominiks Ibarra norāda: "Par prioritāti izvirzot rūpes par vidi un mūsu darbinieku labklājību, mēs īpašu uzmanību pievēršam ekoloģiskajai, ekonomiskajai un sociālajai ilgtspējai."

Būvniecības darbus veica AS "BMGS". Projektu finansēja AS "Citadele banka".

Latvijas Starptautiskā skola bija pirmā starptautiskā skola Latvijā, un tā darbojas jau vairāk nekā 25 gadus. Mācības skolā notiek atbilstoši akreditētai Starptautiskai Bakalaurāta programmai (International Baccalaureate, IB), kas ietver visas trīs atbilstoši skolēnu vecuma grupām izveidotās IB programmas – Sākumskolas programmu (Primary Years Program) bērniem no 3 līdz 10 gadu vecumam, Pamatskolas programmu (Middle Years Program) bērniem no 11 līdz 16 gadu vecumam un īpašo Diploma programmu (Diploma Program) jauniešiem no 17 līdz 19 gadu vecumam.