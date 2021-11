Latvijas uzņēmumi piedalīsies divās pārtikas izstādēs un tirdzniecības misijā 'EXPO'

No 7. līdz 9. novembrim 11 pārtikas nozares uzņēmumi no Latvijas piedalīsies starptautiskajās izstādēs "YUMMEX" un "The Speciality Food Festival", kas norisināsies paralēli "EXPO 2020" plānotajiem pasākumiem Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Īpaša uzmanība tajās tiks pievērsta tādiem produktiem kā gourmet segments, free from pārtika, etniskie produkti, saldumi, konditoreja, saldējums, bioloģiskā pārtika un dzērieni. Savukārt pēc izstāžu noslēguma lielākā daļa uzņēmumu turpinās dalību pārtikas nozares tirdzniecības misijā.

Izstādēs "YUMMEX" un "The Speciality Food Festival" Latviju pārstāvēs uzņēmumi "Pernes L", "Pūre Chocolate", "Snacks and More", "Lat Eko Food", "Mottra", "King Coffee Service", "Blue Circle", "Fruitis Foods", "Ricberry", "Madonas Uguns Siers" un "Smartfoody".

"Latvijas pārtikas eksportam AAE un Tuvo Austrumu tirgū ir liels potenciāls, un arī paši uzņēmēji izrāda interesi par šo tirgu, vairākus gadus pēc kārtas aktīvi piedaloties lielākajā nozares izstādē "Gulfood". Šīs izstādes ir lielākās attiecīgo pārtikas produktu segmentu izstādes reģionā, un tās apmeklē plašs potenciālo partneru loks. Tā kā šogad tās norit paralēli "EXPO", paredzams, ka izstādes piesaistīs vēl lielāku starptautisko apmeklētāju skaitu, paverot iespējas ne tikai AAE un Tuvo Austrumu, bet arī citos tirgos," norāda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja Anna Daudziņa.

"YUMMEX" ir Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona lielākā saldumu un uzkodu izstāde. Izstādē pārstāvētās produktu grupas ietver šokolādi un tās produktus, konfektes, cepumus, sāļās uzkodas, dabīgos saldumus un uzkodas, brokastu pārslas un to uzkodas, saldētus un svaigus konditorejas izstrādājumus, saldējumu un citus produktus. 2019. gada izstādē piedalījās 252 uzņēmumi un 9000 apmeklētāji no 111 valstīm.

Savukārt "The Speciality Food Festival" ir vadošā Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona gourmet produktu izstāde, kas pulcē plašu apmeklētāju loku no dažādiem pārtikas produktu segmentiem. Šajā izstādē tiks pārstāvēti premium klases produkti, dzērieni, etniskie ēdieni, free from un bioloģiskā pārtika, Halal produkti, retas sastāvdaļas un garšvielas.

Izstādēm noslēdzoties, LIAA uzsāks pārtikas nozares tirdzniecības misiju, kuras ietvaros paredzētas produktu prezentācijas un B2B pasākumi Latvijas "EXPO" paviljonā, organizējot Latvijas uzņēmumiem tikšanās ar potenciālajiem partneriem AAE tirgū.

Pasaules izstāde "EXPO 2020" notiek no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam.