Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā Krievijas uzņēmēji ieguldījuši 434 miljonus eiro

Lielākais darba devējs Latvijā, kura pamatkapitālā reģistrēti ieguldījumi no Krievijas, ir AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca". Uzņēmums, kura patiesie labuma guvēji ir Andrey Bokarev un Iskandar Makhmudov no Krievijas, 2020.gadā nodrošināja 785 darba vietas. "Lursoft" izpētījis, ka uzņēmums pēdējos piecus gadus strādājis ar apgrozījuma kāpumu, 2020.gadā tam sasniedzot 68,59 milj. eiro. Augusi arī uzņēmuma peļņa, kas aizpērn sasniegusi 9,68 milj. eiro.

Jānorāda, ka 3036 personas no Krievijas ir patiesās labuma guvējas 3195 Latvijā reģistrētos uzņēmumos. Visvairāk uzņēmumos patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts Mikhail Morar, rāda "Lursoft" dati. Uzņēmējam pieder 50% komunikācijas nozarē strādājošā SIA "Telenet" kapitāldaļu, savukārt patiesā labuma guvēja statuss viņam šobrīd reģistrēts 28 uzņēmumos. Vairumā gadījumu šo uzņēmumu apgrozījums nepārsniedz 20 tūkst. eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Lielākais no tiem ir jau iepriekšminētais SIA "Telenet", kas 2019.gadā apgrozīja 1,4 milj. eiro un nopelnīja 177,2 tūkst. eiro. Jāpiebilst, ka pārskatu par 2020.gadu uzņēmums vēl nav iesniedzis.

TOP 10 lielākie darba devēji Latvijā 2020.gadā, kuru pamatkapitālā reģistrēti ieguldījumi no Krievijas*:

1. AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca": 785 darbinieki;

2. SIA "Tokyo City": 325 darbinieki;

3. SIA "Severstal Distribution": 248 darbinieki;

4. SIA "LatRosTrans": 211 darbinieki;

5. SIA "Faberlic Baltija":137 darbinieki;

6. SIA "Airline Support Baltic": 131 darbinieki;

7. SIA "Media Solutions": 130 darbinieki;

8. SIA "Salas zivis": 123 darbinieki;

9. AS "Latvijas Gāze": 119 darbinieki;

10. SIA "iCotton": 111 darbinieki.

TOP 10 lielākie nodokļu maksātāji 2020.gadā kuru pamatkapitālos reģistrēti ieguldījumi no Krievijas*:

1. AS "Latvijas Gāze": 28,20 milj. EUR;

2. SIA "Uralkali Trading": 5,57 milj. EUR;

3. SIA "Severstal Distribution": 4,51 milj. EUR;

4. AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca": 4,14 milj. EUR;

5. SIA "ELBI": 3,27 milj. EUR;

6. AS "Signet Bank": 2,18 milj. EUR;

7. SIA "GREIS loģistika": 2,11 milj. EUR;

8. AS "PNB Banka": 1,97 milj. EUR;

9. SIA "Tokyo City": 1,93 milj. EUR;

10. SIA "Salas zivis": 1,45 milj. EUR.

*iekļauti uzņēmumi, kuru pamatkapitālā Krievijas pārstāvju ieguldījums veido vismaz 5%