'Latvijas valsts ceļu' apgrozījums deviņos mēnešos pieaudzis par 8,5%

VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apgrozījums šogad deviņos mēnešos bija 14,323 miljoni eiro, kas ir par 8,5% vairāk nekā pirms gada attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi par 44,9%, sasniedzot 474 421 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka 2021.gada deviņos mēnešos 99,1% no kompānijas ieņēmumiem veidoja Satiksmes ministrijas (SM) deleģēto uzdevumu izpilde.

Darbu apmēra pieaugums galvenokārt ir saistīts ar projektu vadības darbiem un iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Kopumā 2021.gada deviņos mēnešos LVC budžeta ieņēmumi veido 83,1% un izmaksas 80,6% no 2021.gadam plānotajiem.

2021.gada trijos ceturkšņos LVC nodrošinājusi tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, īpašu uzmanību pievēršot savlaicīgai būvdarbu iepirkumu plānošanai, savlaicīgai iepirkumu izsludināšanai, nepārtrauktai valsts autoceļu un to elementu uzturēšanas programmu vadības nodrošināšanai un uzraudzībai.

Deviņos mēnešos kopā noslēgti būvdarbu līgumi 85% apmērā no gadā plānotajiem. No valsts budžetā plānotajiem būvobjektiem noslēgti līgumi 61% apmērā, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" - 98% apmērā, bet administratīvi teritoriālās reformas programmas ietvaros - 97% apmērā. Trijos ceturkšņos īstenoti būvdarbi 55,4% apmērā no gadā plānotajiem būvdarbiem.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka 2021.gada aprīlī valdības piešķirtie papildu līdzekļi 155 miljonu eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ietekmēs šā gada rezultatīvos rādītājus. Tas nozīmē, ka ieņēmumi varētu būt lielāki nekā plānots.

LVC 2020.gada deviņos mēnešos strādāja ar 13,202 miljonu eiro apgrozījumu un 327 306 eiro peļņu.

LVC izveidota 2004.gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.