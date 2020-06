'Latvijas valsts meži' 2019. gadā nopelnījis 105 miljonus eiro

Valstij piederošā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) 2019. gadā apgrozīja 375,131 miljonus eiro, bet tās peļņa pēc nodokļiem bija 105 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Gada laikā uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 12,58%. Savukārt peļņa nedaudz samazinājusies, jo 2018. gadu LVM noslēdza ar 109,8 miljonu eiro peļņu.

Darbības rezultātu būtiski ietekmējuši ieņēmumi no koksnes, galvenokārt no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas. 2019. gadā tie bijuši 345 miljoni eiro, kas ir par 6% vairāk nekā plānots.

Lielāki par plānoto ir arī ieņēmumi no meža koku stādu pārdošanas, jo 2019. gadā izdevies realizēt par 4 miljoniem stādu vairāk, tai skaitā no jauno tehnoloģiju stādiem realizēts visu laiku lielākais apjoms. Par 1,1 miljonu eiro pērn pieauguši arī ieņēmumi no zemes dzīļu apsaimniekošanas.

LVM ieņēmumi no augošu koku pārdošanas 2019. gadā bija 7,6 miljoni eiro, no meža koku sēklu un stādu pārdošanas – 7,22 miljoni eiro, bet šķeldas pārdošanas – 7,32 miljoni eiro.

"Latvijas valsts meži" pagājušajā gadā kopā ziedojis 5,5 miljonus eiro, tai skaitā 2 miljonus eiro sporta atbalstam, 0,8 miljonus eiro meža nozares attīstības atbalstam, 0,6 miljonus eiro kultūras atbalstam un 2,1 miljonu eiro sociālajiem projektiem.

Sociālajā jomā 2019. gadā realizēts jauns ziedojuma projekts – Jelgavas, Valmieras un Rēzeknes pašvaldībām uzņēmums piešķīris 0,5 miljonus eiro katrai, lai pilsētu teritorijās izveidotu bērnu un ģimeņu sporta un izzinošus atpūtas laukumus.

"Latvijas valsts meži" kopumā pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas republikas zemes, tostarp 1,59 miljonus hektāru meža zemes, no kuras 1,39 miljoni hektāru ir mežs.

Pērn uzņēmums atjaunojis mežu 9,3 tūkstošus hektāru platībā ar LVM mežsaimniecības stratēģiskajā plānā paredzētajām koku sugām, atjaunošanas tehnoloģijām un atbilstošu nepieciešamajiem apjomiem, savukārt meža dabiskā atjaunošanās notikusi 5,8 tūkstošu hektāru platībā.