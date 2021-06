'Latvijas valsts meži' 2020.gadā nopelnījis 62,39 miljonus eiro

AS "Latvijas valsts meži" 2020.gadā apgrozījusi 349,69 miljonus eiro un nopelnījusi 62,39 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2019.gadu, pērn AS "Latvijas valsts meži" apgrozījums samazinājies par 6,78%, bet peļņa par 40,69%, informē "Lursoft Klientu portfelis".

2020.gadā AS "Latvijas valsts meži" realizējis 7,52 miljonus kubikmetru koksnes, tostarp 7,23 miljonus kubikmetru apaļkoksnes.

Atbilstoši AS "Latvijas valsts meži" īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem, uzņēmums 2020.gadā ziedojis 4,35 miljonus eiro, tai skaitā 2,2, miljonus eiro sporta atbalstam, 0,8 miljonus eiro meža nozares attīstības atbalstam, 0,75 miljonus eiro kultūras atbalstam un 0,6 miljonus eiro sociālajiem projektiem.

AS "Latvijas valsts meži" pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas zemes, tai skaitā 1,6 miljonus hektāru meža zemes, no kuras 1,39 miljoni hektāru ir mežs. 2020.gadā uzņēmums atjaunojis un ieaudzējis mežu 10,7 tūkstošu hektāru platībā, savukārt meža dabiskā atjaunošanās vai ieaudzēšana notikusi 5,6 tūkstošu hektāru platībā. Zemju iegādei ar mērķi palielināt apsaimniekojamās meža platības 2020.gadā investēti 1,2 miljoni eiro. No 595 saņemtiem piedāvājumiem 59 gadījumos noslēgti pirkuma līgumi par 500,4 ha iegādi.

Pieaugot apmeklētāju skaitam, mežos saasinājusies atkritumu piesārņojuma problēma, norāda AS "Latvijas valsts meži". Pārskata gadā kopējais mežā savākto atkritumu daudzums sasniedza 2543 m3, kas ir par 15% vairāk nekā 2019.gadā.

"Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka AS "Latvijas valsts meži" 2020.gadā bija darba devējs 1397 darbiniekiem.

Aizvadītajā gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā uzņēmums samaksājis 79,82 miljonus eiro, no tiem 10,99 miljonus eiro veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 5,36 miljonus eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.