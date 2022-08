'Latvijas valsts meži' pēc mēneša sāks enerģētiskās šķeldas piegādes

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pēc mēneša uzsāks enerģētiskās šķeldas piegādes, liecina LVM publiskotā informācija.

Noslēdzoties LVM enerģētiskās šķeldas papildu apjoma pārdošanai, piegādes līgumus 2022./2023.gada apkures sezonai LVM slēgs ar sešiem pircējiem no kopumā 16 dalībniekiem. Turpat 80% no iegādātā apjoma nonāks pie siltumapgādes uzņēmumiem.

"Strauji pieaugot pieprasījumam pēc enerģētiskajiem produktiem, ko izraisa tirgū notiekošā pārorientācija no dabasgāzes patēriņa uz citiem enerģijas ieguves veidiem, LVM nekavējoties sāka darbu pie enerģētiskās koksnes sagatavošanas apjomu palielināšanas," sacīja LVM valdes loceklis Jānis Lapiņš.

Tāpat viņš norādīja, ka LVM valde pieņēma lēmumu palielināt enerģētiskās šķeldas pārdošanas apjomus par 150 000 beramajiem kubikmetriem, kas līdzvērtīgi 130 000 megavatstundām (MWh).

Papildu apjoms veido līdz pat 30% pieaugumu no sākotnēji plānotā apjoma, ko LVM plāno piegādāt 2022./2023.gada apkures sezonā.

Enerģētiskās šķeldas papildapjoma pārdošana noslēdzās jūlija izskaņā. Interese gan no jau zināmo sadarbības partneru puses, gan no jauniem pircējiem ir bijusi augsta un pārdošanas process, kā norādīja Lapiņš, dinamisks.

Tāpat ziņots, ka, pārdošanas procesa ietvaros, pircējiem bija iespēja neierobežotu reižu skaitu mainīt piedāvāto cenu, to palielinot, kā arī koriģēt vēlamo iegādes apjomu, to samazinot vai palielinot. Tas ļāva katram pircējam atrast optimālāko balansu starp cenu un apjomu.

Kopā ar līgumiem, ko plānots slēgt papildapjoma pārdošanas rezultātā, LVM turpinās veikt piegādes tiem uzņēmumiem, ar kuriem noslēgti līgumi 2021.gadā trīs gadu periodam (no 2021.gada maija līdz 2024.gada aprīlim) un 2022.gada otrajā ceturksnī vienam gadam (no 2022.gada maija līdz 2023.gada aprīlim).

Kopumā LVM 2022./2023.gadā plāno sasniegt vēsturiski augstākos enerģētiskās šķeldas ražošanas un realizācijas apjomus, tirgū piedāvājot ap 800 000 beramo kubikmetru enerģijas ieguvei piemērota produkta.

"Uzdevums ir ļoti ambiciozs - kāpināt kopējo ražošanas apjomu, saražot enerģētisko šķeldu un, kas jo īpaši svarīgi, nodrošināt piegādes katram uzņēmumam un katlumājai tādā apjomā un termiņā, kādā nepieciešams. Taču esam droši, ka, izmantojot esošo pieredzi un zināšanas, ar to tiksim galā," uzsvēra LVM Koksnes produktu ražošanas un piegādes direktora vietnieks Andris Meirāns.

Enerģētisko šķeldu LVM ražo no koku biomasas - gan no ciršanas atliekām, piemēram, zariem, galotnēm, atgriezumiem, sīkkokiem, skujām, gan no apauguma un sīkkoksnes, kas paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas. Enerģētiskajai koksnei pēc tās sagatavošanas no trīs līdz sešiem mēnešiem dabiski jāizžūst, lai sašķeldošanas brīdī tā sasniegtu optimālāko enerģētisko vērtību un būtu piemērota tūlītējai izmantošanai - siltuma ražošanai.

LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.