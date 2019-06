'Latvijas valsts meži' pērn nopelnījis 110 miljonus eiro

Valstij piederošā mežu apsaimniekotāja AS "Latvijas valsts meži" (LVM) koncerna peļņa 2018. gadā pieaugusi par 68% jeb 44,5 miljoniem eiro un sasniegusi 109,9 miljonus eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Arī LVM konsolidētais apgrozījums pieaudzis - tas pērn sasniedza 333,346 miljonus eiro, kas bija par 20,8% jeb 57,378 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā.

"Latvijas valsts meži" gada pārskatā atzīmē, ka tā kopējie ieņēmumi 2018. gadā pārsniedza plānotos ieņēmumus par 21 miljonu eiro. Šādu rezultātu izdevies sasniegt, jo apaļkoksnes sortimentu vidējā pārdošanas cena bija lielāka par plānoto. Lielāki par plānoto bijuši arī ieņēmumi no augošu koku pārdošanas, ko ietekmējis labais papīrmalkas un tehnoloģiskās koksnes tirgus.

Savukārt LVM pārdotās produkcijas pašizmaksa pieaugusi tikai par 8,3%, tādējādi uzņēmuma bruto peļņa pērn bija 121,092 miljoni eiro, kas bija par 51,3% jeb 41,034 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā, liecina uzņēmuma gada pārskats.

Pagājušajā gadā 92% no koncerna apgrozījuma veidoja ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas, kas sasniedza 305,663 miljonus eiro (pieaugums par 21%, salīdzinot ar 2017. gadu).

Savukārt ieņēmumi no augošu koku pārdošanas veidoja 9,081 miljonu eiro (pieaugums par 24%), ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas bija 6,257 miljoni eiro (pieaugums par 8%), ieņēmumi no šķeldas pārdošanas - 5,183 miljoni eiro (pieaugums par 14%), bet ieņēmumi no zemes dzīļu resursu pārdošanas un nemeža zemju nomas veidoja 4,421 miljonu eiro (pieaugums par 27%).

LVM pērn guvis ieņēmumus arī no rekreācijas un medību pakalpojumiem, medību tiesību nomas un citiem, kas veidoja 2,741 miljonu eiro (pieaugums par 19%). Tas guvis arī citus saimnieciskās darbības ieņēmumus, no kuriem lielāko daļu veido bioloģisko aktīvu vērtības pieaugums, 6,189 miljonu eiro apmērā (pieaugums par 20%).

Vidējais nodarbināto skaits AS "Latvijas valsts meži" pērn pieauga līdz 1321.

Pagājušajā gadā LVM pārdevuši 5,75 miljonus kubikmetru apaļkoksnes, mākslīgi atjaunojuši mežu 8,8 tūkstošu hektāru platībā, kā arī nodevuši ekspluatācijā 289 kilometrus meža autoceļu. Mežu apsaimniekotājs 2018. gadā ziedojis 4,1 miljonu eiro, tai skaitā sporta atbalstam - divus miljonus eiro, 0,8 miljonus eiro - meža nozares attīstības atbalstam, 0,7 miljonus eiro - kultūras atbalstam un 0,6 miljonus eiro sociāliem projektiem.

"Latvijas valsts meži" ir viens meitas uzņēmums - tam pieder 100% daļu SIA "Jaunmoku pils" un viens asociētais uzņēmums - SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", kurā valsts mežu apsaimniekotājam pieder 40% kapitāla daļu.

AS "Latvijas valsts meži" dibināta 1999. gadā. Tās pamatkapitāls ir 292 374 608 eiro. Uzņēmums pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru Latvijas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes.

2017. gadā "Latvijas valsts meži" konsolidētais apgrozījums bija 275,968 miljoni eiro un koncerna tīrā peļņa bija 65,349 miljoni eiro. Grupa nodarbināja 1298 darbiniekus.