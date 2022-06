'Latvijas valsts meži' sāk enerģētiskās šķeldas papildu apmēru pārdošanu

AS "Latvijas valsts meži" (LVM), reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu pēc siltumenerģijas ražošanai izmantojamiem koksnes resursiem, sākusi enerģētiskās šķeldas papildu apmēru pārdošanu 2022./2023. gada apkures sezonai, liecina LVM publiskotā informācija.

Kompānijā norāda, ka enerģētiskās koksnes – biomasas, no kuras tiek saražota šķelda, – sagatavošana jau ir sākta, tādējādi LVM piedāvā iegādāties 150 000 beram kubikmetrus enerģētiskās šķeldas 130 000 megavatstundu (MWh) apmērā visā Latvijas teritorijā ar piegādes laiku no 2022. gada septembra līdz 2023. gada aprīlim.

Interesenti aicināti pieteikumus iesniegt līdz šā gada 5. jūlijam. Aktīvais pārdošanas process sāksies no 12. jūlija, kad pircējiem būs iespēja iesniegt un mainīt piedāvāto cenu un vēlamo nopērkamo apmēru.

LVM jūnija vidū vēstīja, ka, turpinoties pieprasījuma kāpumam pēc enerģētiskajiem produktiem vietējā tirgū, kompānija palielinās enerģētiskās koksnes ražošanas apmērus un saražos papildu 180 000 berkubikmetru enerģētiskās šķeldas 2022./2023. gada apkures sezonas vajadzībām.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis atzīmēja, ka kompānijas padome ir izskatījusi un atbalsta uzņēmuma valdes sagatavoto plānu enerģētiskās šķeldas ražošanas palielināšanai. Tā ietvaros plānots saražot līdz 30% vairāk enerģētisko šķeldu, sniedzot atbalstu gaidāmajā apkures sezonā.

"Esam sākuši enerģētiskās koksnes papildu apjomu sagatavošanu. Pārdošanas norise un līgumu slēgšana paredzēta jūlijā un augustā, lai jau no septembra sāktu enerģētiskās šķeldas piegādes ar pircējiem saskaņotā laika grafikā. Pieteikties varēs ikviens siltumenerģijas ražošanas uzņēmums," skaidro LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics.

Enerģētisko šķeldu LVM ražo no koku biomasas – gan no ciršanas atliekām, piemēram, zariem, galotnēm, atgriezumiem, sīkkokiem, skujām, gan arī no apauguma un sīkkoksnes, kas paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas. Enerģētiskajai koksnei pēc tās sagatavošanas no trim līdz sešiem mēnešiem dabiski jāizžūst, lai sašķeldošanas brīdī tā sasniegtu optimālāko enerģētisko vērtību un būtu piemērota tūlītējai izmantošanai – siltuma ražošanai.

LVM 2021.gadā realizēja kopumā 6,83 miljonus kubikmetru koksnes, tostarp 6,64 miljonus kubikmetru apaļkoksnes sortimentu, kā arī tika pārdoti 591 800 MWh šķeldas.

LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja – Zemkopības ministrija.