'Latvijas valsts meži' šogad kopumā plāno investīcijas 67 miljonu eiro apmērā

Latvijas valsts mežu apsaimniekotāja AS "Latvijas valsts meži" (LVM) šogad kopumā plānotais investīciju apmērs ir 67 miljoni eiro, sacīja LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics.

Viņš pastāstīja, ka no 2019. gadā kopumā plānotā investīciju apmēra 48 miljoni paredzēti meža infrastruktūrai - autoceļiem, meliorācijas sistēmām, bet atlikusī summa - zemju iegādei. Daļa investīciju tiks novirzīta arī kokaudzētavas attīstībai, ko kompānija nākamo triju gadu laikā plāno uzbūvēt Kalsnavas apkārtnē.

Zakovics atzīmēja, ka lielāko daļu no uzņēmuma investīcijām ik gadu veido ceļu būve un meliorācija, kam seko meža zemes iegāde. Meža zemes iegādes apmērus ietekmē ne tikai katram gadam paredzētais investīciju apmērs, bet arī situācija zemes tirgū, jo LVM nav vienīgie tirgus dalībnieki, kas vēlas iegādāties zemi.

LVM valdes loceklis pastāstīja, ka pagājušajā gadā LVM kopējais ciršanas apjoms bija 5,8 miljoni kubikmetru, bet šogad plānotais - seši miljoni. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu nav mainījies atjaunošanas cirtēs paredzētais apmērs, kas arī šogad ir 4,8 miljoni. Taču pieaugums plānots kopšanas un sanitārās izlases cirtēs, kas saistīts ar 2017. gada lietavu dēļ applūdušajām meža platībām.

"Piemēram, Lubānas pusē, ūdens līmenim paceļoties, applūda diezgan lielas meža platības. Līdz ar to egles tika novājinātas, to saknes palika bez skābekļa. Līdz ar to šogad redzam, ka pieaug nokaltušo egļu apjoms. Lai novērstu kukaiņu izplatību un citus riskus, būs jāveic sanitārās cirtes. Vēl šogad daudz darba būs Stiklu purvā, kur notika meža ugunsgrēks. Sekojam līdzi sanitārajam stāvoklim, vai šeit nav nepieciešams nocirst bojātos kokus," viņš skaidroja.

"Latvijas valsts mežu" vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.