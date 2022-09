'Latvijas valsts mežu' apgrozījums pirmajā pusgadā pieaudzis par 45%

Valsts AS "Latvijas valsts meži" (LVM) šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar 266,927 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 45% vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā, vienlaikus kompānijas peļņa pirms nodokļu nomaksas pieauga 2,2 reizes - līdz 133,114 miljoniem eiro, liecina LVM publiskotā informācija.

Kompānijas finanšu pārskatā norādīts, ka peļņas pieaugumu galvenokārt ietekmēja ieņēmumi no koksnes pārdošanas, kas veidoja 96% no kopējiem ieņēmumiem.

LVM ieņēmumi no koksnes pārdošanas 2022.gada pirmajos sešos mēnešos veidoja 256,3 miljonus eiro, tostarp 242,1 miljonu eiro veidoja ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas. Ieņēmumi no apaļkoksnes par 76,5 miljoniem eiro pārsniedza pagājušā gada attiecīgā perioda ieņēmumus, sortimenta vidējai cenai pieaugot par 50% jeb 24,83 eiro kubikmetrā.

Savukārt apaļkoksnes sortimentu realizācijas apmērs šogad pirmajā pusgadā bija par 83 700 kubikmetru mazāks nekā gadu iepriekš. Par iemeslu tam LVM min gan mainīgos laika apstākļus 2022.gada pirmajā pusē, gan strauji augošo mežizstrādes un transporta pakalpojumu pieprasījumu no mežu īpašniekiem, kas pakalpojumu tirgū radīja deficītu.

Tāpat šogad pirmajā pusgadā 8,6 miljoni eiro gūti no augošu koku realizācijas, kas ir par 2,8 miljoniem eiro vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā, ko galvenokārt ietekmēja par 17,28 eiro kubikmetrā lielāka vidējā pārdošanas cena. Kopumā realizēti 160 000 kubikmetru augošu koku.

Tajā pašā laikā ieņēmumi no šķeldas pārdošanas šogad pirmajā pusgadā bija par diviem miljoniem eiro lielāki nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, ko ietekmēja gan par 686 000 megavatstundu lielāks realizācijas apmērs, gan par trim eiro megavatstundā augstāka vidējā pārdošanas cena. Kopumā pārdoti 345 400 megavatstundu šķeldu, ieņēmumos gūstot 5,7 miljonus eiro.

Tikmēr ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas 2022.gada pirmajā pusgadā bija 6,1 miljona eiro apmērā, kas ir par 5% vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā. Šogad pirmajā pusgadā realizēts par 4,3 miljoniem lielāks stādu daudzums nekā pērn šajā periodā - pārdoti 53,2 miljoni meža koku stādu, no tiem 41% pārdoti ārējiem pircējiem, tostarp 9,9 miljoni stādu eksportēti.

Publiskotajā informācijā norādīts, ka 1,6 miljoni eiro gūti ieņēmumos no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības ārējiem klientiem, pārsniedzot 2021.gada pirmā pusgada ieņēmumus par 800 000 eiro. Kopumā realizēti 643 000 kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, kas ir par 344 100 kubikmetru vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā. Tostarp 99% minerālo materiālu un to maisījumu šogad pirmajā pusgadā pārdoti ārējiem pircējiem.

LVM ražošanas iekārtās šogad pirmajos sešos mēnešos iegūti un pārstrādāti 78 200 kubikmetri minerālo materiālu maisījuma, kas ir divas reizes vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā.

Tāpat 400 000 eiro saņemti no rekreācijas un medību ārējiem pakalpojumiem.

LVM norāda, ka Covid-19 ierobežojumu pakāpeniska atcelšana pozitīvi ietekmēja cilvēku plūsmu un gan Eiropas, gan vietējo ceļotāju aktivitāti - 2022.gada pirmajos sešos mēnešos LVM dabas parku Tērvetē apmeklēja 54 600 apmeklētāju, kas ir par 17 500 vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Ieņēmumi no biznesa sistēmu risinājumu ārējām izstrādēm un pakalpojumiem šogad pirmajā pusgadā bija 222 800 eiro, kas ir par 40 500 eiro vairāk nekā pirms gada.

2022.gada pirmajā pusgadā mežs atjaunots kopumā 12 500 hektāru platībā, savukārt jaunaudžu kopšana veikta 18 100 hektāru platībā.

LVM norāda, ka 2022.gada pirmajā pusgadā investēti 17,2 miljoni eiro, tostarp 81% jeb 14 miljoni eiro ieguldīti meža infrastruktūrā meža ceļu un tiltu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā un koka vairogu brauktuvju izveidē. Meža ceļos ieguldīti 11,8 miljoni eiro un ekspluatācijā nodoti 16 kilometri meža ceļu, kā arī apstiprināti meža ceļu būvprojekti ar kopīgo garumu 103 kilometri. Savukārt meža meliorācijas sistēmās investēts 2,1 miljons eiro.

Meža koku stādu realizācijas apmēra palielināšanā ieguldīti 500 000 eiro - Mežvidu kokaudzētavā ierīkota gāzes apkure siltumnīcās un turpinās divu laistāmo iekārtu izbūve un uzstādīšana. Tāpat noslēgts līgums par Mežvidu kokaudzētavas stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa būvniecību. Lai palielinātu bērza sēklu ieguvi, 2022.gadā Mežvidu kokaudzētavas teritorijā plānota jaunas plantācijas ierīkošana.

Vienlaikus 100 000 eiro ieguldīti apsaimniekojamo meža platību palielināšanā. Padomes sēdē izskatīti trīs īpašumi, no kuriem atbalstīta divu īpašumu iegāde piekļuves nodrošināšanai. Atpūtas un vides izziņas infrastruktūrā investēti 80 000 eiro.

Tāpat LVM informē, ka ir pieņemts lēmums pārtraukt izsludinātos iepirkumus par LVM dabas parka Tērvetē daudzfunkcionālā laukuma izbūvi un Rietumvidzemes reģiona klientu centra būvniecību, jo iesniegtie piedāvājumi pārsnieguši minēto investīciju plānoto finansējumu.

2021.gadā LVM apgrozījums bija 405,291 miljons eiro, kas ir par 15,9% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 79% un bija 111,573 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes un ir otrs lielākais no valstij piederošajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma.