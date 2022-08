'Latvijas vēja parki' plāno attīstīt vismaz 800 MW lieljaudas vēja parkus Latvijā

2022. gada 22. jūlijā sperts nozīmīgs solis Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošinājumam – dibināts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki". Kopuzņēmuma uzdevums ir līdz 2030. gadam uzbūvēt vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatu (MW), kas nodrošinās atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudas ievērojamu pieaugumu.

Kopuzņēmuma dibināšana notiek laikā, kad Latvija un pasaule saskaras ar ļoti nopietniem ģeopolitiskajiem, energoneatkarības un drošības izaicinājumiem, kā arī ar klimata pārmaiņām un to izraisītajam sekām. SIA "Latvijas vēja parki" attīstīs vairākus lieljaudas vēja parkus Latvijā ar kopējo jaudu vismaz 800 MW. Vēja parkus un tiem nepieciešamo infrastruktūru projektēs, izbūvēs un ekspluatēs valsts īpašumā esošā teritorijā, kuru apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži", kā arī AS "Latvijas valsts meži" īpašumā esošajā teritorijā, kur apbūves tiesības ir ieguvis kopuzņēmums. Kopuzņēmuma pamatkapitāls dibināšanas brīdī ir 2 miljoni EUR, 80% kopuzņēmuma kapitāldaļu pieder AS "Latvenergo", bet 20% AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmuma pagaidu vadībā ir Ilvija Boreiko, SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja, un Zane Norenberga, SIA "Latvijas vēja parki" valdes locekle.

Kopuzņēmuma mērķis ir gūt maksimālu labumu sabiedrībai, izmantojot sinerģiju no valstij piederošu divu stratēģisku kapitālsabiedrību aktīvu, resursu un kompetenču apvienošanas. Ekonomikas ministre Ilze Indriksone norāda, ka Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanai ir būtiski īstenot liela mēroga stratēģiskus vēja parkus, lai kāpinātu vietējās ģenerācijas jaudas, sniegtu būtisku devumu elektroenerģijas cenas stabilizācijā, kas ilgtermiņā nodrošinās Latvijas sabiedrībai un uzņēmumiem konkurētspējīgas elektroenerģijas izmaksas. Turklāt šāda mēroga projekts nodrošinās arī būtiskas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā, kā arī sekmēs apkārtējo reģionu ekonomisko aktivitāti. Projekta atrašanās Latvijā veicinās arī ilgtermiņa pieprasījumu apkalpojošajām augsto tehnoloģiju nozarēm Latvijā.

Kopuzņēmumam ir ļoti ambiciozs mērķis – līdz 2030. gadam nodrošināt Latvijas valsts energoneatkarības un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu atbilstoši Nacionālajam enerģētikas un klimata plānam.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzskata, ka šis projekts iezīmē arī jaunu soli Latvijas tautsaimniecības attīstībā – jauna veida kopdarbība starp vadošajām valsts kapitālsabiedrībām, kur, izmantojot katras kapitālsabiedrības uzkrātās zināšanas un pieredzi, tiks radīta jauna pievienotā vērtība. Tā kā valsts mežu zeme aizņem vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas, būs iespējams vēja parkus izvietot tālāk no apdzīvotām vietām, vienlaikus stimulējot ekonomisko aktivitāti reģionos.

Vēja parkus paredzēts būvēt vietās ar iespējami mazāku ietekmi uz ainavu, vietējiem iedzīvotājiem un vidi.

SIA "Latvijas vēja parki" ir pirmais vēja parku attīstītājs, kas piedāvās pašvaldībām saņemt ieguvumus no vēja enerģētikas. Daloties ar vēja enerģijas tirdzniecības ieņēmumiem, paredzēti kompensējoši maksājumi vietējām pašvaldībām, vairojot vietējo kopienu labklājību.

Uzziņai par lieljaudas vēja parku projektu:

Investīcijas – aptuveni 940 milj. EUR

Saistīto nozaru attīstība – aptuveni 20 milj. EUR gadā

Dividendes valsts budžetā izglītības, medicīnai un valsts aizsardzībai – apt. 50 milj. EUR gadā

Papildu zaļā enerģija 800 MW/+2,7 TWh gadā

Minimāla CO 2 pēda

Ārējās tirdzniecības bilancē uzlabojums par 140 milj. EUR gadā

Valsts meža zemju ienesīguma pieaugums – apt. 5,5 milj. EUR gadā

Visa peļņa projekta dzīves ciklā nonāk sabiedrības rīcībā

Vēja parkus izbūvēs vietās, kur tie pēc iespējas mazāk ietekmēs ainavu, vietējos iedzīvotājus un vidi

Vietas izvēli noteiks kompetentu un neatkarīgu Latvijas un starptautisko ekspertu veikti pētījumi par biotopiem un citām dabas vērtībām

Modernu tehnoloģiju izmantošana ļaus samazināt turbīnu skaitu vismaz 5 reizes

Atmežošana līdz 0,8 hektāriem vienai turbīnai jeb ne vairāk kā 0,01 % no LVM apsaimniekotās valsts meža zemes