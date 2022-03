Latvijas zāļu ražotāju apgrozījums pērn palielinājies par 43%

Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2021. gadā Latvijas zāļu ražotāju kopējais saražotās produkcijas (medikamenti un citas preces) realizācijas apgrozījums bija 321, 4 miljoni eiro (bez PVN), kas ir par 43% vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu, liecina zāļu ražotāju iesniegtie valsts statistikas pārskati.

Savukārt Latvijā realizēto medikamentu apjoms pērn ir samazinājies par 13% un veido 28, 2 miljonus eiro (bez PVN). Salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājums medikamentu apgrozījumā vērojams visām patērētāju grupām, t.i. gan zāļu lieltirgotavām – 2%, gan citiem ražotājiem – 27%, gan pārējiem (ārstniecības iestādēm, aptiekām, citiem) – 69%.

AS "Kalceks" 2021. gadā ir ieņēmusi līdera pozīciju pēc pārdoto medikamentu apgrozījuma Latvijā, atstājot aiz sevis AS "Grindeks" un AS "Olainfarm".

Savukārt ārpus Latvijas pārdoto medikamentu apjoms pērn palielinājies par 60% un veido 267, 29 miljonus eiro.

2021. gadā pirmo vietu starp zāļu ražotājiem pēc kopējā preču realizācijas apjoma nemainīgi ieņem AS "Grindeks", kam salīdzinājumā ar 2020. gadu, kopējais preču realizācijas apjoms ir palielinājies par 48%. Otro vietu ieņem AS "Kalceks" aiz sevis atstājot AS "Olainfarm".