Šobrīd pastiprināta uzmanība tiek pievērsta olu importam no Ukrainas. Viens no iemesliem ir šogad no Ukrainas ievestajās olās atrastā salmonella, otrs – ukraiņu uzņēmuma "Ovostar Union" plāni izveidot Latvijā milzīgu olu ražotni, kas pastiprinās konkurenci vietējiem nozares spēlētājiem un vienlaikus raisa iedzīvotāju bažas tajos apvidos, kur plānots veikt būvniecību.

Nevar nepamanīt, ka kopš pagājušā gada sākumā, kad tapa zināms par Ukrainas uzņēmuma "Ovostar Union" plāniem būvēt olu ražotni Latvijā, vietējie nozares pārstāvji ir asi vērsušies pret šo ieceri, norādot uz salmonellas gadījumiem un SEG (siltumnīcefekta gāzes) emisiju jautājumiem lauksaimniecībā, uzsverot kvalitātes standartu atšķirības Eiropā un ārpus tās un konkurences riskus, kā arī nonivelējot ekonomisko labumu no potenciālās ražotnes.

Jāatgādina, ka pirmā ražotnes plānotā vieta atradās Valkā, tomēr šobrīd olu ražošanas milzis ir noskatījis trīs iespējamās vietas dažādās Latvijas malās – Madlienā, Tukumā, kā arī Vangažos. Latvijā projekta virzītājs ir SIA "Gallusman" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs, kurš iepriekš bijis ilggadējs pašmāju olu ražotāja "Balticovo" vadītājs. Jau vēstīts, ka pēc ražotnes izveides pabeigšanas SIA "Gallusman" kļūtu par Ziemeļeiropā lielāko olu produkcijas ražotāju. Investīcijas pārsniegtu 80 miljonus eiro.

Pērnā gada septembrī sarunā ar portālu "Delfi" Veinbergs lēsa, ka jau oktobrī plānots pieņemt gala lēmumu par novadu, kurā investēt. Līdz ar to būvniecība izvēlētajā novadā varētu sākties 2019. gada pirmajā pusē vai vidū. Tas nav noticis. Savukārt, piemēram, šī brīža Madlienas projekts paredz būvniecības sākumu šā gada nogalē.