Lauksaimniecības kultūru sējumiem pērn izlietoti par 6,3% vairāk minerālmēslu

Rīga, 1.aug., LETA. Pagājušajā gadā, pārrēķinot 100% augu barības elementos, lauksaimniecības kultūru sējumiem izlietoti 139 200 tonnu minerālmēslu jeb par 6,3% vairāk nekā 2018.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) statistisko datu krājumā "Latvijas lauksaimniecība" apkopotie dati.

Vienam sējumu hektāram izlietoto minerālmēslu daudzums pērn pieauga par 1,9% - līdz 110 kilogramiem salīdzinājumā ar 108 kilogramiem 2018. gadā. Tas ziemāju graudaugu sējumu platību un ziemas rapša platību pieauguma dēļ.

Visām galvenajām lauksaimniecības kultūrām samazinājās vienam hektāram izlietotais minerālmēslu apmērs. Piemēram, graudaugiem tas pieauga par 0,7% – no 138 kilogramiem 2018. gadā līdz 139 kilogramiem 2019. gadā, tehniskajām kultūrām par 2,6% – no 190 kilogramiem līdz 195 kilogramiem, atklātā lauka dārzeņiem – par 1,8% no 110 kilogramiem līdz 112 kilogramiem, kartupeļiem par 1,1% –no 95 kilogramiem līdz 96 kilogramiem.

Ar minerālmēsliem pērn tika mēsloti 60% no visas sējumu kopplatības.

Statistisko datu krājumā "Latvijas lauksaimniecība" ir publicēti svarīgākie lauksaimniecību raksturojošie rādītāji 2010., 2015., 2018. un 2019. gadā. Krājumā ir sniegts īss apskats par situāciju Latvijas lauksaimniecībā 2019.gadā, kā arī iekļauti lauksaimniecības pamatrādītāji par augkopību un lopkopību.