Lauksaimniecības nozares vērtīgākie uzņēmumi

Latvijas uzņēmumu kopējā vērtība 2021. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājusies par 9,64%, sasniedzot 37,20 miljardus eiro. "Lursoft" apkopotie dati rāda, ka izmaiņas piedzīvojusi arī lauksaimniecības nozare, kurā strādājošo uzņēmumu kopējā vērtība augusi līdz 2,19 miljardiem eiro.

Nozarē šobrīd kopumā darbojas vairāk nekā 25,7 tūkstoši uzņēmumu, un to kopējais apgrozījums 2020. gadā bija 2,6 miljardi eiro.

Analizējot datus par TOP 20 vērtīgākajiem lauksaimniecības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, redzams, ka to kopējais apgrozījums 2020. gadā pārsniedzis 800 miljonus eiro. Aprēķināts, ka lauksaimniecības nozares TOP 20 vērtīgāko uzņēmumu kopējā vērtība pēdējā gada laikā, salīdzinot ar gadu iepriekš, samazinājusies par 8,5% – ja 2020. gadā TOP 20 vērtīgāko lauksaimniecības uzņēmumu kopējā vērtība bija 1,65 miljardi eiro, tad pērn – 1,51 miljards eiro.

Kopumā TOP 20 vērtīgāko lauksaimniecības nozares uzņēmumu sarakstā visplašāk pārstāvēta ar 6 uzņēmumiem ir mežizstrāde, pa 3 uzņēmumiem ir no putnkopības nozares, kā arī no nozares, kas saistīta ar mežkopību un citām mežsaimniecības darbībām. Pārējie sarakstā iekļuvušie uzņēmumi pārstāv dažādas lauksaimniecības nozares – graudkopību, zvejniecību, dārzeņu audzēšanu u.c.

Lielākais uzņēmums lauksaimniecības nozarē ar ievērojamu atrāvienu joprojām ir AS "Latvijas valsts meži", kura vērtība sasniedz 911 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma vērtība līdz ar tā apgrozījuma un peļņas kritumu ir samazinājusies par 17%. "Lursoft" pieejamie dati rāda, ka AS "Latvijas valsts meži" apgrozījums aizpērn, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājās par 6,78%, bet peļņa par 40,69%, sarūkot līdz, attiecīgi, 349,69 miljoniem eiro un 62,29 miljoniem eiro. "Capitalia" savā vērtējumā norāda, ka līdz ar straujo kokmateriālu cenu pieaugumu 2021. gadā, ir sagaidāms, ka AS "Latvijas valsts meži" un arī citi kokrūpnieki nozīmīgi būs spējuši kāpināt savus apgrozījuma un peļņas rādītājus, un tā rezultātā arī audzēt biznesa vērtību. Aizpērn AS "Latvijas valsts meži" realizēja 7,52 miljonus kubikmetru koksnes, tostarp 7,23 miljonus kubikmetru apaļkoksnes.

Lauksaimniecības nozares vērtīgāko uzņēmumu topa otrajā vietā ir ierindojies vietējā tirgū mazāk zināmais SIA "Baltreids", kas nodarbojas ar zvejniecību Āfrikas piekrastē. Aizpērn, kā norādīts SIA "Baltreids" iesniegtajā vadības ziņojumā, tas ar zvejniecību nodarbojās Mauritānijas un Marokas zvejas rajonos. Uzņēmums ir regulāri spējis uzrādīt augstus peļņas rādītājus, bet īpaši izdevies tam ir 2020. gads, kā rezultātā kompānijas biznesa vērtība ir ievērojami kāpusi – par 40%. Liepājā reģistrētā SIA "Baltreids", kura īpašnieki ir Oļegs Hramovs un Nikolajs Varušečkins, vērtība aizvadītajā gadā sasniedza 102,79 miljonus eiro. Uzņēmumam 2020. gadā izdevās palielināt apgrozījumu līdz 32,17 miljoniem eiro, bet peļņu līdz 13,66 miljoniem eiro.

Vērtīgāko uzņēmumu topa trijotni noslēdz Valmieras reģiona graudkopības kooperatīvs "VAKS", kas pēdējo piecu gadu laikā ir spējis dubultot savu apgrozījumu un strauji virzījies augšup arī vērtīgāko lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā.

Vērtīgāko nozares kompāniju starpā visplašāk pārstāvētie ir ar mežniecību saistītie uzņēmumi (9 no 20), savukārt visstraujāko biznesa vērtības lēcienu (355% pret iepriekšējo gadu) demonstrēja AS "Agrofirma Tērvete", šī topa jaunpienācēja. "Capitalia" norāda, ka Zemgales lauksaimniecības uzņēmuma AS "Agrofirma Tērvete" vērtība ir kāpusi, pateicoties nozīmīgiem ar pamatdarību nesaistītiem ienākumiem 2020. gadā, tāpēc, iespējams, nākošajā gadā tam būs grūti saglabāt augsto 11. vietu nozares vērtīgāko uzņēmumu sarakstā. "Lursoft" izpētījis, ka AS "Agrofirma Tērvete" apgrozījums aizpērn bijis zemākais pēdējo astoņu gadu periodā, tam samazinoties līdz 11,52 miljoniem eiro, vienlaikus uzņēmums guvis 8,83 miljonu eiro lielus ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības.

TOP 20 vērtīgāko lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā izmaiņas reģistrētas septiņās pozīcijās. No saraksta izkrituši SIA "Gaižēni", SIA "PATA", SIA "Miķelāni bekons", arī SIA "Jubergs", SIA "Laskana-mežs" un SIA "Krauzers", savukārt SIA "Sabiedrība Mārupe" atdevusi vietu topā saistītam uzņēmumam SIA "Mārupes Siltumnīcas" ar vairākas reizes lielāku apgrozījumu. "Lursoft" Multi atskaites dati liecina, ka SIA "Mārupes Siltumnīcas" 2020. gadā izdevās kāpināt apgrozījumu līdz 11,33 miljoniem eiro, bet peļņu līdz 2,37 miljoniem eiro, un to paredzēts ieguldīt uzņēmuma tālākā attīstībā. 2020.gads bijis pirmais visā tā darbības laikā, kad uzņēmuma peļņa pārsniegusi 2 miljonu eiro atzīmi. Iesniegtajā gada pārskatā uzņēmums norādījis, ka 2020. gadā tas audzējis gurķus un tomātus 8,6 ha platībā.

Citi vērtīgāko lauksaimniecības uzņēmumu TOP 20 saraksta jaunpienācēji – AS "Ziedi JP", KS "Durbes grauds", mežizstrādes uzņēmumi SIA "R GRUPA" un SIA "Vecvagari M", kā arī biogāzes ražotājs SIA "Anaerobic holding".

Izmantotā biznesa vērtēšanas metodika ir balstīta uz salīdzināmo uzņēmumu metodi, kas ir viena no vispārīgi atzītām kompāniju vērtēšanas metodēm. Novērtējums tiek balstīts uz uzņēmuma iesniegtajiem vēsturiskajiem finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtības aprēķins ņem vērā kompānijas un darbības nozares vēsturiskos apgrozījuma, apgrozījuma izaugsmes un rentabilitātes rādītājus. Novērtējumu modeli sagatavoja "Capitalia" sadarbībā ar "Lursoft".