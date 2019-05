Lauksaimnieki visvairāk palielinājuši kviešu sējumu platības, lēš 'Rīgas Dzirnavnieks'

Šogad lauksaimnieki visvairāk palielinājušu platību kviešu sējumiem, taču palielinātas arī rudzu un auzu sējumu platības, liecina graudu pārstrādes uzņēmuma AS "Rīgas Dzirnavnieks" novērojumi.

Saskaņā ar "Rīgas Dzirnavnieka" direktores Anitas Skudras pausto, pagaidām lielas cerības tiek liktas uz ziemājiem un to apjomu un kvalitāti, jo rudens un ziema bijuši tiem ļoti labvēlīga. Savukārt sausuma dēļ lielākas raizes šobrīd rada vasarāji, kuriem akūti nepieciešams lietus.

"Redzam, ka, neskatoties uz pērnā gada klimatiskajiem apstākļiem un sliktāku ražu, šogad daļa zemnieku saimniecību palielina atsevišķu labību platību,'' pastāstīja Skudra, piebilstot, ka ''lielā mērā to var skaidrot ar lauksaimnieku optimismu un vienlaikus piesardzību''.

''No vienas puses cenas pērn bija sasniegušas pēdējo gadu rekordus un vēl joprojām saglabājas salīdzinoši augstas. Tiesa, par jaunās sezonas iepirkumu cenām vēl pāragri runāt, jo par cenu tendencēm varēs spriest tikai aptuveni pēc mēneša. No otras puses – lauksaimnieki apsēj lielākas platības, tādā veidā vairāk aizsargājot sevi no ražas riskiem," pauda Skudra.

"Rīgas Dzirnavnieks" sācis gatavošanos jaunajai sezonai un ar lauksaimniekiem slēdz līgumus par jauno graudu iepirkumu. Uzņēmums plāno no zemniekiem iepirkt kviešus, auzas un rudzus pārtikas produktu ražošanai.

Uzņēmums ražo un pārdod graudu pārstrādes produktus – visu veidu kviešu un rudzu miltus, miltu maisījumus, pārslas, placinātus graudus un putraimus industriālajiem patērētājiem, kā arī fasēto produkciju individuālam patēriņam.