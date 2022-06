Leļļu teātrī pabeigti demontāžas darbi, uzsākta jauno jumta konstrukciju izbūve

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) īstenotajā energoefektivitātes uzlabošanas projektā Latvijas Leļļu teātrī K. Barona ielā 16/18, Rīgā, paveikti visi demontāžas darbi un uzsākta jauno jumta konstrukciju izbūve, jaunās ārsienas izbūve un esošo būvkonstrukciju stiprināšana, lai rudenī teātris būtu zem jumta, "Delfi Bizness" informēja VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Projektā uzlabos Leļļu teātra ēkas estētisko un tehnisko stāvokli, tai skaitā veiks nepieciešamos jumta atjaunošanas darbus un samazināt ēkas siltumenerģijas patēriņu par aptuveni 50 %, lai ietaupītos līdzekļus varētu izmantot citiem mērķiem.

VNĪ uzsver, ka projekta īstenošana sniegs teātra darbiniekiem atbilstošākas darba telpas, apmeklētājiem - iespēju izbaudīt teātra mākslinieku veikumu jaunā līmenī. Skatītāju un darbinieku ērtībai tiks paaugstināti arī Mazās zāles griesti, kas dos iespēju dažādot pieejamo izrāžu klāstu un rādīt arī marionešu teātri.

Līdz šim jau ir veikta vecā jumta seguma demontāža un uzsākta elektroinstalāciju ierīkošana. Norit jaunas ārsienas izbūve, jumta pārbūve, būvkonstrukciju pastiprināšana un citi darbi, kuru mērķis ir nodrošināt ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, secīgi pārejot pie iekštelpu pārbūves un inženiertīklu izbūves. Līdz 2022.gada rudenim tiks pabeigta jumta konstrukciju izbūve, t.sk., jumta paaugstināšana, jumta seguma ierīkošana, uzsākti ēkas siltināšanas darbi, logu un durvju montāža.

“No 23 VNĪ vadībā īstenotajiem projektiem, šobrīd četri ir saistīti ar kādu no Latvijas teātriem, kuros veicam pārbūves darbus vai uzlabojam to energoefektivitāti, kas ir šobrīd īpaši svarīgi ne tikai, lai nodrošinātu ēkas dzīves cikla pagarināšanu, bet arī to pilnvērtīgai darbībai nepieciešamo enerģijas resursu samazinājumu, pieaugošo energoresursu izmaksu dēļ,” norāda Griškevičs.

“Pēc dažām dienām ar izrādi “Skroderdienas Silmačos” noslēgsim sezonu, kas pilnībā aizvadīta Rīgas Latviešu biedrības namā – mūsu pagaidu mājvietā. Lai arī šajā vietā mums neklājas slikti, vēlme atgriezties savās īstajās mājās ir ļoti liela. Teātra sienas dod to radošo elpu un dzirksteli, kas nepieciešama jaunu ideju ģenerēšanai, un to nekas nespēj aizstāt. Tas, ka gan teātra kolektīvam, gan skatītājiem būs mūsdienīgas, tehniski kvalitatīvas telpas, kurās radīt un baudīt teātra mākslu, ir ļoti liels ieguvums visiem”, norāda Latvijas Leļļu teātra valdes loceklis Vilnis Beķeris.

Latvijas Leļļu teātra energoefektivitātes projektu izstrādājis SIA “Livland Group”, būvdarbus veic pilnsabiedrība “P un P būvniecības grupa”, līgumcena 2,75 miljoni eiro bez PVN. Leļļu teātra atjaunošanas projekta finansēšanai sadarbībā ar Kultūras ministriju piesaistīts Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas un valsts budžeta finansējums (tostarp Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā). Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gadā.

Ēka K. Barona ielā 16/18, Rīgā, ir kultūras un vēsturiska vērtība. Pēc arhitekta Ernesta Poles projekta 1911. gadā celtajā divstāvu ēkā ir atradies kino, aptieka, grāmatu spiestuve un zīmogu darbnīca, kafejnīca un vairākas tirgotavas. Ēkas ekspluatācija tika uzsākta 1924. gadā. Kopš 1944. gada te darbojas Latvijas Leļļu teātris. Nelielā ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Laika gaitā ēka vairākkārt pārbūvēta (par šiem pārbūves procesiem precīzas informācijas nav), taču fundamentālus atjaunošanas darbus tā nav piedzīvojusi.