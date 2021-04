Lēmumu par pārcelšanos uz Latviju vai paplašināšanos pieņēmuši 17 Baltkrievijas uzņēmumi; LIAA turpina sarunas

Kopš 2020. gada septembra lēmumu par pārcelšanos uz Latviju vai paplašināšanos ir pieņēmuši 17 Baltkrievijas uzņēmumi, kuri pārsvarā pārstāv tehnoloģiju nozari, portālam "Delfi" pastāstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Investīciju piesaistes departamenta direktors Ģirts Blumers.

Plānots, ka pārskatāmā periodā tiks izveidotas vismaz 1000 jaunas darba vietas. Projektu atrašanās vietas šobrīd ir Rīga un Daugavpils.

No tiem uzņēmumiem, kurus LIAA uzrunāja Baltkrievijas kampaņas laikā publiski par savu ienākšanu Latvijā paziņojis optiskā aprīkojuma ražotājs "Yukon Advanced Optics Worldwide". Daugavpilī tiks ražotas pasaulē labi zināmā zīmola "Pulsar" termokameras. Plānots, ka uzņēmumā tiks izveidotas 150 darba vietas un tā pagrozījums dažos gados sasniegs 30 miljonus eiro.

Uzņēmumi, kuri apstiprinājuši savu ienākšanu Latvijā plāno nodarbināt no 15 līdz 150 un vairāk darbiniekiem. Blumers stāsta, ka šobrīd ar tiešu LIAA atbalstu ir atvērti 13 jauni uzņēmumi, kuriem ir reģistrēti arī bankas konti Latvijas finanšu institūcijās.

"Baltkrievijas uzņēmumu pārstāvji norāda, ka pagaidām nevēlas, lai to vārdi tiktu publiskoti. Daļa no viņiem dažādā kapacitātē joprojām turpina savu darbību Baltkrievijā, kur uzņēmumu vadībai un darbiniekiem atrodas arī ģimenes. Uzņēmēji pauž bažas par iespējamām represijām, tādēļ lūdz saglabāt konfidencialitāti. Vienlaikus pastāv arī citi drošības riski, kādēļ šie uzņēmumi izvairās no publicitātes, kā, piemēram, ceļošanas iespējas uz un no Baltkrievijas," skaidro Blumers.

Starp 17 Baltkrievijas uzņēmumiem, kurus apkalpojis LIAA, ir arī daži, kuri Latvijā strādājuši pirms situācijas saasināšanās Baltkrievijā. Viens no tiem ir elektronikas ražotājs "SMD Baltic", kas ir viens no lielākajiem šajā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem Daugavpilī un šobrīd nodarbina aptuveni 120 darbiniekus. Uzņēmums ir noslēdzis pirmo investīciju cikla posmu un norisinās darbs pie nākošā vairāku miljonu eiro vērtībā, kas radīs vairākus desmitus jaunu darbavietu. LIAA šim uzņēmumam ir sniegusi atbalstu migrācijas jautājumos, saistībā ar bankas kontiem un valsts atbalsta instrumentiem eksportējošiem uzņēmumiem, uzskaita LIAA pārstāvis.

Uzņēmumos kuri pieņēmuši lēmumu pilnībā vai daļēji pārcelt savu darbību uz Latviju strādā speciālisti ar iepriekšēju pieredzi tādās pasaulē labi zināmās kompānijās un organizācijās kā ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA), "Rolls-Royce", "Bloomberg", "Google" un "SpaceX".

"Jāuzsver, ka daļa no Baltkrievijas uzņēmumiem strādā pakalpojumu nozarē un viņu ieguldījumi galvenokārt saistīti ar izveidotajām darba vietām un radīto pievienoto vērtību, nevis ieguldījumiem pamatkapitālā. Tas ir samērā raksturīgi pakalpojumu un tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri atrodas attīstības fāzē. Teju visi piesaistītie uzņēmumi absolūti lielāko produkcijas daļu eksportē," norāda Blumers.

Komunikācija ar Baltkrievijas uzņēmumiem turpinājusies arī 2021. gadā. LIAA ir nodibinājusi kontaktu ar vēl 59 uzņēmumiem, ar kuriem turpinās dialogs par iespējamu sadarbību.