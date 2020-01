LIAA direktora amatā ieceļ Kasparu Rožkalnu

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktoru iecēlis Kasparu Rožkalnu. LIAA direktora pienākumus Rožkalns sāks pildīt ar 20. janvāri.

"Viens no svarīgākajiem LIAA direktora uzdevumiem būs atrast risinājumus Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai. Kopā ar uzņēmēju organizācijām un sociālajiem partneriem esam apzinājuši jomas, kur būtu veicami uzlabojumi, lai sekmētu inovāciju ieviešanu un produktivitāti, veicinātu eksportu un piesaistītu investīcijas. Sagaidu no LIAA direktora konkrēta plāna izstrādi un ieviešanu, lai celtu Latvijas ekonomiku starptautiskā līmenī un nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. Ilgtermiņā tas uzlabos arī iedzīvotāju dzīves līmeni," pēc tikšanās ar jauno LIAA direktoru norādīja ministrs.

Rožkalns kā vienu no savām prioritātēm jaunajā amatā izvirzījis uz zināšanām bāzētu uzņēmumu atbalstu, tādējādi veicinot Latvijas starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Nākotnē veidot LIAA kā atvērtu, caurskatāmu un proaktīvu vienas pieturas aģentūru uzņēmējiem.

Rožkalnam ir maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Pēdējos piecus gadus viņš strādājis LIAA, vadot Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Vācijā un Ķīnā. Galvenie pienākumi bija saistīti ar valsts tēla popularizēšanu, investīciju piesaisti un atbalstu eksporta veicināšanai. Pirms tam Rožkalns vadījis uzņēmumu privātā sektorā.

Rožkalns LIAA direktora amatā iecelts uz pieciem gadiem. Konkursu uz LIAA direktora amatu organizēja Valsts kanceleja.

LIAA ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tās darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

Kā ziņots, iepriekšējais LIAA direktors Andris Ozols LIAA direktora amatā stājās 2004. gadā. Viņa pilnvaru termiņš beidzās 2019.gada 22.novembrī.

Publisks saspīlējums starp ekonomikas ministru Nemiro un LIAA direktoru Ozolu izcēlās pēc tam, kad pērnā gada martā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Viens pret vienu" Nemiro sacīja, ka LIAA darbinieki iesaistīti Eiropas Savienības fondu izkrāpšanā. Savukārt Ozols par ministra pausto izteicās, ka tādējādi tiek grauta valsts reputācija un radīti miljoniem eiro lieli zaudējumi. Ozols norādīja, ka ministrs paudis kļūdainu informāciju, un aicināja Nemiro to atsaukt, tomēr ekonomikas ministrs uzsvēra, ka viņš no saviem vārdiem neatkāpjas un tie netika pausti ar nolūku mest šaubu ēnu pār LIAA. Tāpat Nemiro neredzēja pamatu atsaukties Ozola lūgumam atvainoties LIAA. Vēlāk Nemiro informēja, ka viņa vadītā ministrija un uzņēmēju organizāciju pārstāvju komisija izvērtēja Ozola darbību, novērtējot to kā labu ar piebildi, ka tā būtu pilnveidojama. Tomēr Ekonomikas ministrija lēma neturpināt darba attiecības ar Ozolu.

Pērn 24. oktobrī tika izsludināts konkurss uz LIAA direktora amatu, kurā pieteicās 13 pretendenti. Uz konkursa trešo kārtu atlases komisija decembra sākumā nolēma virzīt piecus pretendentus.