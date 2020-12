LIAA inovatīvo biznesa ideju konkursā uzvar organiskā mēslojuma risinājums no aitu vilnas

Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā konkursa "Ideju kauss 2020" inovatīvāko biznesa ideju atzīts organiskā mēslojuma risinājums no aitu vilnas "BioLana Pellets", informē LIAA.

Ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, konkursa uzvarētāji paziņoti attālināti, tiešsaistes pasākumā.

"BioLana Pellets" autoram Aleksandram Safonovam piešķirta pirmā vieta un 7000 eiro atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai. Idejas autors izstrādājis organisko mēslojumu granulās, kuru sastāvā izmantoti aitu vilnas pārpalikumi. Attiecīgais risinājums palīdz irdināt augsni, uzņemot 350% ūdens. Izstrādātās aitu vilnas granulas efektīvi bagātina augsni ar augiem nepieciešamo slāpekli, kāliju un citiem elementiem.

Tikmēr otro vietu un 5000 eiro apbalvojumu saņēma Atvars Nikolajevs un Elīna Nikolajeva par biznesa ideju "Backbro – personīgais stājas treneris". Kompaktā elektronikas ierīce radīta ar mērķi koriģēt cilvēku stāju, atgādinot par vēlamo ķermeņa pozīciju. Regulārais atgādinājums par pareizu stāju sniedz būtisku atbalstu muguras muskuļu treniņam. Risinājums, kas uzliekams uz kakla, prioritāri radīts cilvēkiem, kuri regulāri izmanto datoru. Biznesa idejas pamatā ir autora vēlme iemantot staltu stāju pirms kāzu dienas.

Savukārt par trešo inovatīvāko biznesa ideju atzīta ilgtspējīga vegānā āda "Batwatex", kuras autoriem Mišelai Šehurinai, Jurim Švānam un Jekaterinai Šehurinai piešķirts 3000 eiro kapitāls biznesa pilnveidošanai. Komandas piedāvātais risinājums tiks izgatavots no pārstrādātiem kartupeļu lakstiem, kas pagaidām ir vēl neizmantots ražošanas materiāls. Tas nozīmē, ka idejas autoru pielietojums lapas paredz ne vien pārstrādāt, bet arī iesaistīt aprites ekonomikā, radot unikāla dizaina un ilgtspējīgu materiālu somu, apavu un pat automašīnas sēdekļu pārvalku ražošanai.

LIAA inovatīvo biznesa ideju konkursā "Ideju kauss" šogad tika iesniegti 217 pieteikumi, no kuriem otro kārtu sasniedza 109 idejas un to autori, no tiem 12 iekļuva konkursa finālā.

Visas konkursā "Ideju kauss" iesniegtās idejas vērtēja profesionāla ekspertu komanda. Konkursa gaitā dalībniekus konsultēja uzņēmējdarbības, finanšu un mārketinga jomas profesionāļi, palīdzot rast labāko pielietojumu piedāvātajam risinājumam. Finālā dalībnieku potenciālu analizēja LIAA direktors Kaspars Rožkalns, LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors Klaudio Rivera, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Investīciju nodaļas galvenais projektu vadītājs Mārtiņš Pakalniņš, uzņēmēja, finanšu, investīciju un menedžmenta jomas speciāliste Ilona Gulčaka, investors un mentors Juris Birznieks, kā arī stratēģijas, procesu un pārmaiņu vadības eksperts un konsultants Māris Millers.