LIAA: Ja ar vīrusu tiksim galā ātrāk nekā Rietumeiropā, eksportētājiem parādīsies labas iespējas

Covid-19 radītās krīzes apstākļos ir jādomā arī par iespējām, kuras šī krīze var radīt, tostarp, ja Latvijā ar vīrusa izraisīto saslimšanu tiks galā ātrāk nekā Rietumeiropā, tas var pavērt labas iespējas Latvijas eksportētājiem, intervijā aģentūrai LETA atzina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

"Jā, ir ļoti grūti prognozēt to, kāda būs izeja no vīrusa radītās krīzes un cik strauji šis stāvoklis beigsies. Tādēļ, manuprāt, šobrīd ir jārunā par iespējām. Ja tiek pārtrauktas piegāžu ķēdes, kuras ir darbojušās gadiem, gadu desmitiem, tad iespēja tajās ielekt parādās ražotājiem, kuri tur nekad nav bijuši. Tas ļoti cieši būs saistīts ar to, cik ātri mēs spēsim mobilizēties šeit un tikt galā ar vīrusu Latvijā. Ja tas notiks ātrāk nekā Rietumeiropā, tad mēs varam runāt ar ļoti daudziem," uzsvēra Rožkalns.

Viņš stāstīja, ka LIAA pārstāvniecības ārvalstīs pašlaik pēta, kuras piegāžu ķēdes ir pārrautas, un vai mēs tajās varam pakāpties kādu solīti augstāk, vai iekļauties tādās ķēdēs, kur mēs līdz šim vispār neesam bijuši.

"Piemēram, pamazām sākas atlabšana Āzijā. Viņi visu laiku ir sarunājušies ar Rietumeiropu, un tagad pēkšņi saprot, ka tur neviens neceļ telefonu. Tas ir tas brīdis, kad mums ir jāreaģē un jāielec šajā iespējā. Tas ir brīdis, kad šajā nelaimē mēs varam rast arī kādu pozitīvu ziņu un cerību," pauda Rožkalns.

Viņš piebilda, ka Eiropā ir valstis, kuras ir dziļākā krīzē nekā Latvija. Tādēļ ir apsveicams Latvijas valdības lēmums ātri spert stingrus soļus, kad mums vēl bija maz inficēšanās gadījumu. Iespējams ilgtermiņā tas nospēlēs ļoti būtisku lomu.

Tāpat viņš uzsvēra, ka ir jāmeklē potenciāli jauni sadarbības modeļi arī iekšējā tirgū. "Piemēram, uzņēmumi ir kaut ko pirkuši ārzemēs, bet tagad tas ir dārgi augušo loģistikas cenu dēļ. Iespējams, mēs varam atrast vietējo ražotāju, kurš ražo kaut ko līdzīgu, bet viņam tagad ir apstājies eksports šīs pašas loģistikas dārdzības dēļ. Kombinējot to kopā, var radīt gan iekšējo pieprasījumu, gan piedāvājumu, lai neapstājās ražošana," teica Rožkalns.

Jau ziņots, ka līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu.