'Lidl Latvija' apgrozījums audzis 4,4 reizes, tuvojas pusmiljardam

Mazumtirgotājs SIA "Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2022.gada 1.marta līdz šā gada 28.februārim, strādāja ar 442,378 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 4,4 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saruka vairākkārt un bija 3,847 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tostarp no pārtikas, dzērienu un tabakas tirdzniecības "Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā guva ieņēmumus 325,44 miljonu eiro apmērā, kamēr ieņēmumi no nespecializētās vairumtirdzniecības veidoja 104,807 miljonus eiro, ieņēmumi no uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības bija 7,465 miljonu eiro apmērā, ieņēmumi no uzglabāšanas un noliktavu saimniecības bija 3,951 miljons eiro, bet vēl 715 550 eiro gūti no nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas.

"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā Latvijā guvusi ieņēmumus 326,155 miljonu eiro apmērā, Igaunijā - 116,192 miljonu eiro apmērā, bet Vācijā - 30 752 eiro apmērā.

Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pagājušajā finanšu gadā "Lidl Latvija" turpināja paplašināt mazumtirdzniecības veikalu ķēdi, atverot piecus jaunus "Lidl" veikalus Latvijā, iegādājoties vairākus nekustamos īpašumus, kā arī turpināja mazumtirdzniecības veikalu celtniecību.

Kopumā pagājušajā finanšu gadā kompānija ilgtermiņa aktīvos ieguldīja 45,717 miljonus eiro, kas ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš, kad ieguldījumi veidoja 43,164 miljonus eiro.

Vienlaikus pagājušajā finanšu gadā par 6% samazinājās kompānijā nodarbināto skaits - no 1768 darbiniekiem 2021. finanšu gadā līdz 1665 darbiniekiem 2022. finanšu gadā.

Vadības ziņojumā arī minēts, ka pagājušajā finanšu gadā kompānija turpināja investēt pakalpojumu attīstībā, ieviesa klientu lojalitātes digitālo lietotni, kā arī, lai kompensētu pieaugošās enerģijas cenas un ievērotu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, "Lidl Latvija" sāka aprīkot veikalus ar saules paneļiem.

Turpmākajos gados "Lidl Latvija" plāno turpināt mazumtirdzniecības ķēdes "Lidl" paplašināšanu un turpināt gūt peļņu no pamatdarbības - mazumtirdzniecības.

Vienlaikus vadības ziņojumā atzīmēts, lai nodrošinātu kompānijas turpmāku paplašināšanos un attīstību, saņemts aizdevums no kredītiestādes 60 miljonu eiro apmērā, kas nodrošināts ar grupas garantiju.

Jau vēstīts, ka "Lidl Latvija" apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga no 2021.gada 1.marta līdz 2022.gada 28.februārim, bija 101,423 miljoni eiro, kamēr kompānijas zaudējumi veidoja 53,365 miljonus eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lidl Latvija" reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".