'Lidl Latvija' sāk izmantot 100% "zaļo" elektrību

Mazumtirdzniecības uzņēmums "Lidl Latvija" ir noslēdzis atjaunojamās elektroenerģijas piegādes līgumu ar AS "Latvenergo".

Ar mērķi samazināt uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedumu vietējā un starptautiskā mērogā, visos "Lidl Latvija" veikalos, loģistikas centrā un birojā izmantos vienīgi 100% "zaļo" elektrību.

"Lidl Latvija" no "Latvenergo" ir saņēmis "Powered by Green" sertifikātu, kas apstiprina iegādātās elektrības izcelsmi.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jākobs Jozefsons komentē: "Latviju uzskata par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, un man ir prieks, ka savā darbā izmantosim Latvijas varenā dabas resursa – Daugavas – hidroelektrostaciju radīto elektrību."

Kā daļa no globālās "Schwarz" mazumtirdzniecības grupas, "Lidl Latvija" pievienojies arī starptautiskajai "Science Based Targets" iniciatīvai, apņemoties sekot zinātniski formulētiem un pamatotiem klimata mērķiem un aktīvi īstenot efektīvus klimata aizsardzības projektus.

AS "Latvenergo" Korporatīvo klientu vadītājs Didzis Zālītis pauž: "Lielāko daļu elektroenerģijas mēs saražojam no atjaunīgajiem resursiem Daugavas HES kaskādē. Mūsu zaļās elektrības produkts "Powered by Green" ir sertificēts, un tas nozīmē, ka mēs varam izsekot katras patērētās kilovatstundas izcelsmei. Eiropas Savienības valstis ir apņēmušās īstenot "Zaļo kursu" – iniciatīvu, kurai pievienoties aicināts ikviens, lai mērķtiecīgi rīkotos klimata labā. Tātad arī katrs "Lidl" klients varēs justies, ka ir pievienojies "Zaļajam kursam" un izdarījis atbildīgu izvēli."

Mazumtirdzniecības uzņēmums "Lidl" ir daļa no Nekarzulmā (Vācijā) bāzētās "Schwarz Group". "Schwarz Group" apgrozījums 2019. finanšu gadā sasniedza 113,3 miljardus eiro. Pašlaik "Lidl" strādā vairāk nekā 310 000 darbinieku 32 pasaules valstīs. "Lidl" ir vairāk nekā 11 200 veikali un 200 loģistikas centri 29 valstīs.

SIA "Lidl Latvija" tika izveidots 2018. gada februārī. Šobrīd uzņēmums fokusējas uz sava loģistikas centra pabeigšanu Rīgā un veikalu tīkla būvniecību Latvijā.