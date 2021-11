Rīgas Sarkandaugavas apkaimē turpinās darbs pie gruntsūdeņu sanācijas projekta Duntes ielā 25, vietā, kur plānots celt jaunu "Lidl" veikalu, informē uzņēmuma pārstāvji.

"Lidl Latvija" sanācijas projektā ieguldīs teju 800 tūkstošus eiro, lai pirmo reizi Latvijā tiktu izmantota īpaša tehnoloģija – dziļi zemē tiek izveidotas piesārņoto gruntsūdens plūsmu bloķējošas un filtrējošas sienas. Tas nozīmē, ka piesārņojumu no vairāk nekā 52 000 tonnām augsnes var efektīvi likvidēt uz vietas, atsakoties no vajadzības to pārvietot, tā ļaujot ietaupīt vismaz 324 000 kilogramu CO2 izmešu nonākšanu atmosfērā.

Šādu inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju Latvijā pirmo reizi īsteno speciālisti no Latvijas "VentEko" un Lielbritānijas "ATG Group".

Kamēr gar teritorijas dienvidu un rietumu robežām 8,5 metru dziļumā tiek veidota necaurlaidīga siena 128 metru garumā, teritorijas dienvidrietumu daļā, gar piesārņoto gruntsūdens plūsmas primāro ceļu, 52 metru garumā un 8,5 metru dziļumā tiek ierīkota caurlaidīga filtrējošā siena, kas veidota ar "ATG Group" īpašo grunts sajaukšanas metodi. "ATG Group" speciālistu izstrādātā metode izmanto reaģentus, kas pierādāmi spēj kavēt izšķīdušo metālu migrāciju un palīdzēs samazināt piesārņojuma koncentrāciju, kas sasniedz Sarkandaugavas kanālu.

Pēc "Lidl" pasūtījuma veiktā izpētē "VentEko" un Rīgas Tehniskās Universitātes speciālisti secināja, ka Duntes ielā 25, kas ir 150m x 90m liels laukums, gruntsūdens horizonta augšējā daļa ir piesārņota visā teritorijas platībā. Piesārņojums turpina ieskaloties gruntsūdenī un migrē uz Sarkandaugavas kanālu. Tā kā naftas ogļūdeņražu piesārņojumam šeit pakļauti gandrīz 28 900 kubikmetru grunts, tās izrakšana nebija praktiski iespējams risinājums, ņemot vērā piesārņojuma apmērus, kā arī piemērotu tālākas grunts utilizācijas vietu trūkumu Latvijā. Kā vispiemērotāko risinājumu speciālisti tādēļ ieteica risinājumu par filtrējošas barjeras sienas veidošanu.