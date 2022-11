'Lidl' saīsina veikalu darba laiku

Tirdzniecības veikalu tīkls "Lidl" saīsinājis darba laiku, norāda kompānijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tādējādi no pirmdienas līdz sestdienai "Lidl" turpmāk strādās no plkst.7.30 līdz 22, bet svētdienās - no plkst.8 līdz 22.

"Lidl Latvija" pārstāvis Ingars Rudzītis atgādināja, ka, piemēram, pirms gada veikalu darba laiki regulāri tika mainīti dažādo pandēmijas ierobežojumu dēļ.

Jau vēstīts, ka "Lidl Latvija" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021.gada 1.marta līdz šā gada 28.februārim, sasniedza 101,423 miljonus eiro, kamēr kompānijas zaudējumi palielinājās par 3,4% - līdz 53,365 miljoniem eiro.

"Lidl Latvija" reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH". Savukārt kompānijas patiesais labuma guvējs ir Vācijas pilsonis Dīters Jozefs Švarcs.