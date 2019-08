'Lidl' startē – pirmais veikals Rīgā jau uzbūvēts

Ekspluatācijā pieņemts Latvijā pirmais vācu mazumtirdzniecības tīkla "Lidl" veikals, kurš atradīsies Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77, informē Būvniecības valsts kontroles birojs.

Zemo cenu veikalu tīkls "Lidl" ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs, tajā ir aptuveni 10 500 veikali, un vairāk nekā 150 loģistikas centri.

Pērn rudenī Rīgā tika uzsākta arī "Lidl" loģistikas centra būvniecība. Tiesa, uzņēmuma ienākšana Latvijā nenorit tik gludi, kā tam gribētos, jo biedrība "Mikrorajons" jau ir vērsusies tiesā pret būvatļauju "Lidl" noliktavai Ulbrokas ielā.

Biedrība skaidro, ka plānotajam "Lidl" Baltijas mēroga noliktavu centram būs būtiska ietekme uz vidi un apkārtējo māju iedzīvotāju ikdienu. Noliktavu apbūves laukums aizņem gandrīz 40 tūkstošus kvadrātmetru, neskaitot tehniskās palīgtelpas un ūdens rezervuārus. "Tā izbūve nozīmēs to, ka klusais mikrorajons no iedzīvotājiem draudzīgas, klusas un ģimenēm piemērotas dzīves vietas, pārtaps par industriālu kompleksu, kur nemitīgi kursēs smagās kravas automašīnas no visām trim Baltijas valstīm. Privātmāju un daudzdzīvokļu māju rajons pārtaps par lielu noliktavu centru, kurā būtiski pasliktināsies gaisa kvalitāte, satiksmes drošība un cilvēku dzīves kvalitāte," savu satraukumu pauž iedzīvotāji.

"Lidl Latvija" aprīlī tika nodarbināti jau vairāk nekā 100 cilvēku, un drīzumā kompānija plāno izsludināt jaunas vakances, līdz ar to "Lidl Latvija" darbinieku skaits līdz gada beigām varētu trīskāršoties.

"Lidl Latvija" 2018. gada oktobrī sāka loģistikas centra būvniecību.

Portāls "Delfi" iepriekš noskaidrojis, ka Rīgā paredzēts atvērt vismaz astoņus "Lidl" veikalus. Pagājušā gada augusta beigās Rīgas pilsētas būvvalde apstiprinājusi būvprojektu veikala celtniecībai Duntes ielā 25. Savukārt veikalu Pļavniekos paredzēts būvēt tagadējā Lubānas tirgus vietā. Tāpat "Lidl" lūko veikalus atvērt Anniņmuižas ielā 8a, Anniņmuižas bulvārī 77, kā arī Sergeja Eizenšteina ielā 81, netālu no lielveikaliem "Sky" un "Maxima", kā arī Dzelzavas ielā 75b.

Vēstīts, ka būvvaldē iesniegti būvprojekti par jaunu veikalu celtniecību Brīvības gatvē 254 un Augusta Deglava ielā 160.

Līdztekus vairākiem veikaliem Rīgā, "Lidl" plāno izvērsties citās Latvijas pilsētas, tostarp, Liepājā, Tukumā, Jelgavā, Jūrmalā un Jēkabpilī.

"Lidl", daļa no Nekarzulmā, Vācijā, bāzētās "Schwarz" mazumtirdzniecības grupas, ir viens no vadošajiem Vācijas un Eiropas pārtikas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem. "Lidl" ir pārstāvēts 30 valstīs, kur darbojas kopumā vairāk nekā 10 500 "Lidl" veikalu un 150 loģistikas centru. Kopumā "Lidl" strādā ap 260 000 darbinieku.