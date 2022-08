Lidmašīnā sakāpušus pasažierus izsēdina, lai tā dotos citā virzienā. Neizpratne par 'airBaltic' pamatojumu reisa pārcelšanai

Sociālajā tīklā "Facebook" šonedēļ tika publicēts ieraksts, kurā aviokompānijas "airBaltic" pasažieris dalījās neizpratnē par tās rīcību. Saskaņā ar viņa pausto no Rīgas uz Frankfurti ceļojošos pasažierus, kuri jau bija sasēdušies lidmašīnā un gatavi ceļam, aviokompānija no tās izsēdinājusi, pamatojot ar tehniskiem sarežģījumiem, bet jau pēc neilga laika tajā pašā lidmašīnā sasēdināti cita reisa pasažieri, kuri no Rīgas devās uz Stokholmu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aviokompānijā, atbildot uz "Delfi Bizness" interesi par šo gadījumu, neslēpj, ka tas darīts, balstoties uz tālāko ietekmi uz "airBaltic" tās dienas lidojumiem.

Ieraksta autors informē, ka 29. augusta rītā pasažieri Rīgas lidostā sakāpuši "airBaltic" lidmašīnā ar reisa numuru BT243, kuram bija jādodas ceļā uz Frankfurti. Pasažieri jau bija sakāpuši lidmašīnā, kad tika paziņots, ka tehnisku problēmu dēļ lidojums nenotiks. Taču pēc neilga laika šajā pašā lidmašīnā esot sakāpuši citi pasažieri un aizlidojuši uz Stokholmu. Tādējādi ceļotāji, kuriem galamērķis bija Sidneja, tur ierodas 12 stundas vēlāk, jo nelidoja paredzētajā maršrutā Rīga-Fraknkfurte-Abu Dabi-Sidneja, bet Rīga-Frankfurte-Singapūra-Sidneja.

"Lielākais kreņķis par to, ka pasaka - ir salūzusi lidmašīna, bet borts aizlaižas citā maršrutā," atzīst ieraksta autors, pieminot arī konkrētās lidmašīnas borta numuru. Pēc "flightradar24.com" informācijas, reiss, kuram todien uz Frankfurti no Rīgas bija jāizlido plkst. 8, realitātē izlidoja plkst. 12.08.

"airBaltic" pārstāvji informēja, ka aviokompānijas 29. augusta lidojuma no Rīgas uz Frankfurti izlidošana kavējās operacionālu iemeslu dēļ. Tehniski sarežģījumi patiešām bijuši, bet lidaparātam, ar kuru sākotnēji bija paredzēts izpildīt lidojumu no Rīgas uz Stokholmu. Lidmašīnas tehnisko nepilnību dēļ tika ieplānota cita lidmašīna – sākotnēji Rīga-Frankfurte lidojumam plānotais lidaparāts Latvijas karoga krāsās. Lēmums tika pieņemts, balstoties uz tālāko ietekmi uz "airBaltic" tās dienas lidojumu operācijām.

Ietekmētajiem pasažieriem Rīgas lidostā esot nodrošināti maltīšu kuponi, kā arī piemērotākās alternatīvas, lai nokļūtu ceļojuma galamērķī, apgalvo lidsabiedrībā.

"airBaltic" atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām un aicina sazināties, aizpildot pretenziju formu.

"airBaltic" klientu attiecību daļa tālāk skaidros konkrētā gadījuma apstākļus, lai izskatītu kompensāciju iespējas. Tomēr uz jautājumu, vai kāds no minētā lidojuma pasažieriem līdz otrdienai, 30. augustam, bija vērsies aviokompānijā, prasot kompensāciju, "airBaltic" atbildi nesniedza.