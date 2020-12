'Lido' darbinieki informē par jaunām algu izmaksas problēmām uzņēmumā

Portāls "Delfi" saņēmis kāda AS "Lido" darbinieka epastu, kurā tiek sniegta informācija, ka atkārtojas līdzīga situācija kā pavasarī, kad darbiniekiem pilnu algu vietā tika izmaksāti vien pārsimts eiro. Uzņēmumā to skaidro ar atbalsta piešķiršanas procesa formalitātēm.

"Šobrīd situācija ar algām par novembri ir līdzīga – ar novēlošanos 21. decembrī darbiniekiem izmaksāti vien 30% no algas (parasti alga tiek maksāta mēneša 13. - 16. datumos), tāpat nav izsūtītas arī "algas lapiņas", tātad darbinieki pat nezina, vai tiešām ir izmaksāti 30%. Izmaksātās summas svārstās 100 - 250 eiro apmērā," e-pastā portālam "Delfi" norāda kāds "Lido" darbinieks, kurš vēlējās palikt anonīms.

"Komunicēt ar darbiniekiem un izskaidrot esošo situāciju "Lido" birojs neuzskata par vajadzīgu. Neprasām uzņēmumam kādu palīdzību vai pabalstu, vien savu godīgi nopelnīto algu. Kā uzņēmums var sniegt klientiem visu to labāko un garšīgāko, ja nespēj parūpēties par tiem, kuri ar savu darbu pelna naudu uzņēmumam – par darbiniekiem?" jautā darbinieks.

AS "Lido" pārstāvji informē, ka no 9. novembra, kad valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, daļai AS "Lido" darbinieku tika piemērota dīkstāve, taču pārējie darbinieki turpināja un joprojām turpina strādāt. Kā stāsta AS "Lido" valdes loceklis Rasmuss Pētersons, atbalsta piešķiršanai dīkstāves pabalstu un algu subsīdiju izmaksai AS "Lido" vērsās Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Lai AS "Lido" varētu pilnā apmērā izmaksāt algu darbiniekiem, kuri ir pieteikti algu subsīdiju izmaksai, bija nepieciešams no VID saņemt sarakstu ar darbinieku vārdiem un VID izmaksāto algu subsīdiju apmēru. AS "Lido" šo informāciju no VID, kas attiecīgi ļautu uzņēmumam veikt atlikušās atalgojuma daļas izmaksu, ir saņēmis 21. decembra pēcpusdienā, norāda Pētersons.

"Līdz ar lielās noslodzes radīto kavējumu, daļēju algu izmaksu saņēma tie darbinieki, kuri ir pieteikti algu subsīdijai. Taču AS "Lido" jau uzsācis atlikušās algas daļas izmaksas un vēlākais rītdienas laikā visi darbinieki būs saņēmuši algu 100% apmērā.

Daļēju algas izmaksu saņēmuši tie AS "Lido" darbinieki, kuri tika pieteikti algu subsīdiju izmaksai, tie ir aptuveni aptuveni puse no kopējā darbinieku skaita. Un, lai arī lielās noslodzes dēļ no VID laicīgi netika saņemta informācija algu aprēķinu veikšanai, AS "Lido" saviem darbiniekiem daļu atalgojuma izmaksāja jau pagājušajā nedēļā. Savukārt, šodien saņemot visu nepieciešamo informāciju no VID, "Lido" veic atlikušās algas daļas izmaksu šiem darbiniekiem, skaidro Pētersons.

AS "Lido" informējis darbiniekus par radušos situāciju, un darbinieki pret to izturas ar sapratni," noslēdz Pētersons.

Valsts darba inspekcijā portālu "Delfi" informēja, ka šogad kopā tā ir saņēmusi 18 iesniegumus no AS "Lido" darbiniekiem par iespējamiem darba tiesību un darba aizsardzības pārkāpumiem.

Pavasarī, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, saņemot iesniegumus par neizmaksātu darba samaksu, uzņēmumā tika veikta pārbaude, notika pārrunas ar uzņēmumu un uzņēmums apņēmās neizmaksāto darba samaksu saviem darbiniekiem izmaksāt. Uzņēmums iesniedzis Valsts darba inspekcijai apliecinājumu, ka apņemšanās ir izpildīta. Administratīvais sods uzņēmumam netika piemērots, jo tika ņemti vērā ārkārtējās situācijas radītie, neparedzētie apstākļi, kā arī tas, ka uzņēmums pārkāpumus labprātīgi novērsa.

Pašlaik Valsts darba inspekcija nav saņēmusi sūdzības no AS "Lido" darbiniekiem par darba samaksas neizmaksu, bet tā vērsīsies pie uzņēmuma un aicinās sniegt skaidrojumu par norādīto situāciju. Valsts darba inspekcija arī aicina darbiniekus vēlreiz vērsties pie darba devēja, lai noskaidrotu un precizētu visus jautājumus par darba samaksu.

Jau ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 1. decembra līdz piektdienai, 18. decembrim, izmaksājis dīkstāves pabalstus un algu subsīdijas kopumā 5 341 572 eiro apmērā, informēja VID pārstāvji.

Pēc 3209 uzņēmumu iesniegumiem izmaksāti 11 194 dīkstāves pabalsti darbiniekiem kopumā 3 515 700 eiro apmērā un 5254 algu subsīdijas kopumā 1 208 203 eiro apmērā.