Lidostā dubultojies apkalpoto kravu apjoms; visvairāk e-komercijas kravu no Ķīnas

Lidostā “Rīga” 2021. gada aprīlī apkalpoto kravu apjoms, salīdzinot ar 2020.gada aprīli, ir pieaudzis par 102%, sasniedzot 2155 tonnas. Tas ir šogad augstākais fiksētais kravu apjoma pieaugums, vērtējot attiecīgos 2020. un 2021. gada mēnešu rādītājus.

No visām aprīlī lidostā “Rīga” apkalpotajām kravām 680 tonnas bija pasta sūtījumi, 800 tonnas – e-komercijas kravas no Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR), bet 675 tonnas – pārējā ar regulārajām pasažieru un čarteru aviokompānijām atvestā krava. 2021. gada aprīlī par ceturtdaļu jeb 25% pieauga kravas gaisa kuģu lidojumu skaits (217 lidojumi). Tas ļāva par 52% palielināt ar kravas gaisa kuģiem pārvadāto kravu apjomu, kas veidoja 1606 tonnas.

Savukārt ar pasažieru gaisa kuģiem pārvadātais kravas apjoms, salīdzinot ar 2020. gada aprīli, no 10 tonnām ir palielinājies līdz 549 tonnām. Šis rādītājs ir skaidrojams ar to, ka pērn, sākot ar marta otro pusi, Latvijas valdība gandrīz pilnībā apturēja starptautisko satiksmi, un tas būtiski ietekmēja arī pārvadātās kravas daudzumu 2020. gada aprīlī. 2021.gadā līdz ar pasažieru regulāro reisu atsākšanos uz trešajām valstīm, ir vērojams 12,7% pieaugums kravu un pasta pārvadājumos aprīlī, salīdzinot ar šī gada martu.

Gada pirmajos četros mēnešos lidostā “Rīga” apkalpotās kravas apjoms bija 7862 tonnas un, salīdzinot ar 2020. gada janvāri-aprīli, tas ir gandrīz par piektdaļu – 18% – vairāk.

No 2021. gada janvāra līdz aprīlim lidostā par 38% pieauga kravas reisu skaits (879 reisi), salīdzinājumā ar 2020. gada pirmajiem četriem mēnešiem, un šajos reisos pārvadātais kravu apjoms attiecīgi palielinājās par 68%, apkalpojot 6108 tonnas.

Lidosta “Rīga” turpina apkalpot e-komercijas kravu reisus no ĶTR. Kravas reisus no Handžou uz Rīgu nodrošina aviokravu pārvadātājs “Atran Airlines”, bet kravas lidojumus uz Rīgu no Honkongas veic aviokompānija “Rossya Airlines”.

Pieaugums vērojams arī kurjerpastu pārvadājumos uz Rīgu, ko nodrošina trīs kompānijas – “UPS”, kas šobrīd izmanto pārvadātāja “Sprint Air” pakalpojumus, bet no 31.maija pārvadājumus nodrošinās “Swiftair”, “DHL”, kas izmanto “European Air Transport Leipzig” pārvadātāja pakalpojumus un “Fed Ex”, kura sadarbības partneris kravu pārvadājumos uz Rīgu ir pārvadātājs “ASL Airlines Belgium”.

Regulārus kravu pārvadājumus no un uz lidostu “Rīga” veic šādas kompānijas:

“ASL Airlines Belgium” (“Fed Ex”), “Atran Airlines”, “Aviastar TU”, “European Air Transport Leipzig” (“DHL”), “Rossya Airlines” un “Sprint Air” (“UPS”).