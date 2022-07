Lidosta 'Rīga' apkalpoto kravu apjoms kara dēļ samazinājies par 25%

Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ Rīgas lidostā apkalpoto kravu apjoms samazinājies par 25%, kas gan ir mazāk nekā prognozēts, atzīst VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Viņa stāstīja, ka, piemēram, no Ķīnas uz Rīgu lielās kravu lidmašīnas vairs nelido. "Tās tieši bija Krievijā reģistrētās lidmašīnas, un tās uz Latviju lidot vairs nedrīkst. Savukārt Eiropas aviokompānijas nedrīkst šķērsot Krievijas gaisa telpu," teica Odiņa, skaidrojot, ka tagad ir jāveic ceļš apkārt Krievijai un līdz ar to Rīga vairs nav pievilcīgs galamērķis kravām no Ķīnas.

Lidostas vadītāja piebilda, ka šobrīd Ķīnas preces Latvijā pārsvarā pienāk pa sauszemes ceļiem no citām Eiropas lidostām.

No Rīgas joprojām lido "FedEx" un DHL. Tāpat ļoti ir palielinājies kravu apjoms arī regulārajos pasažieru lidmašīnu reisos - gan "airBaltic", gan "Uzbekistan Airways", gan "Turkish Airlines" ir ievērojami palielinājušas arī kravu pārvadājumus, stāstīja Odiņa.

Kā viņa norādīja, sākotnēji lidosta prognozēja, ka kara dēļ tā zaudēs 38% no kravu apjoma. Šobrīd redzams, ka tie ir 25%. "Starpību, kas ir izveidojusies Rīgas lidostai par labu, veido pasažieru lidmašīnu veiktie kravu pārvadājumi," teica lidostas vadītāja.

"Aviokravu zaudējums nav tik liels, kā mēs domājām sākumā, un tādēļ mums vēl nav jāpārskata lidostas stratēģija," teica Odiņa.