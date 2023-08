Lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits šogad varētu sasniegt 6,6 miljonus, kas ir par 300 000 vairāk nekā sākotnēji plānots šā gada budžetā, intervijā aģentūrai LETA sacīja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kopumā šo gadu mēs varētu pabeigt ar 6,6 miljoniem pasažieru. Tas ir ļoti labs rezultāts," uzsvēra Odiņa, piebilstot, ka šā gada budžetā lidosta bija plānojusi apkalpot apmēram 6,3 miljonus pasažieru.

Vienlaikus viņa gan arī pieļāva, ka šogad lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits varētu būt arī par 400 000 lielāks, nekā sākotnēji bija plānots.

Odiņa norādīja, ka šobrīd rezultāti ir labāki, nekā bija plānots, tostarp līdz jūlija vidum lidostā ir apkalpoti 3,4 miljoni pasažieru, kas ir par 34% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Tāpat Odiņa minēja, ka 2023.gada jūnijā lidostā tika apkalpoti kopumā 636 000 pasažieru, bet pirmajās divās jūlija nedēļās - 362 000 pasažieru.

Tādējādi Odiņa prognozēja, ka šogad oktobrī lidosta varētu sasniegt pagājušajā gadā kopumā apkalpoto pasažieru skaitu, kas bija 5,3 miljoni.

Tostarp Odiņa pauda prieku, ka palielinās pasažieru skaits, kuri lido tranzītā. Jūlijā attiecīgo pasažieru īpatsvars veidoja apmēram 26% no visiem pasažieriem.

"Gan Covid-19 laikā, gan pēc kara sākumā Ukrainā tieši tranzīta pasažieru skaits kritās dramatiski un līdz ar to pamatīgi izjuka arī tranzīta plūsma no Rīgas lidostas. Šovasar, pateicoties jaunajiem galamērķiem, ko ir ieviesis "airBaltic" un kuri ir pievilcīgi tranzīta pasažieriem, to skaits ir būtiski palielinājies," sacīja lidostas vadītāja.

Viņa norādīja, ka "airBaltic" pašlaik nodrošina aptuveni 98% no visiem tranzīta pasažieriem Rīgas lidostā, kamēr pārējās aviokompānijas ir "Uzbekistan Airways", "LOT" un "Lufthansa", bet to pārvadāto tranzīta pasažieru skaits ir neliels.

Jau vēstīts, ka pērn lidostā "Rīga" tika apkalpots kopumā 5,381 miljons pasažieru, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, kad tika apkalpoti 2,353 miljoni pasažieru, taču par 31% mazāk nekā 2019.gadā, kad lidostā tika apkalpoti 7,798 miljoni pasažieru.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.