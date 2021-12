Lidosta 'Rīga' no 'Havas' pārņēmusi 'airBaltic' lidmašīnu apkalpošanu

Starptautiskā lidosta "Rīga" no SIA "Havas Latvia" pārņēmusi Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" lidaparātu apkalpošanu, līdz ar to tagad pati apkalpo 85% no visiem Rīgā ielidojošajiem un izlidojošajiem gaisa kuģiem, informēja lidosta pārstāve Ilze Salna.

Lidostā gaisa kuģu virszemes apkalpošanu uz perona jeb lidlauka teritorijā nodrošina divi pakalpojumu sniedzēji - lidostas "Rīga" Virszemes apkalpošanas departaments "RIX Ground Handling" un Turcijas lidostu operatora "TAV Airports" grupas uzņēmuma "Havas" meitasfirma "Havas Latvia".

Savukārt pasažieru un kravu apkalpošanu Rīgas lidostā veic gan pati lidosta, gan "Havas Latvia", gan aviokompānijas. Statistiku par to, cik lielu daļu šo pakalpojumu nodrošina "RIX Ground Handling", lidostā nevarēja sniegt.

Gaisa kuģu virszemes apkalpošanas pakalpojumi lidostā "Rīga" tiek sniegti brīvas konkurences apstākļos. Tas nozīmē, ka aviokompānijas, kas strādā lidostā, var brīvi izvēlēties, gan ar kuru no pakalpojumu sniedzējiem sadarboties, gan arī veidu, kādā virszemes pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts.

Salna skaidroja, ka tiek rīkoti konkursi, kuros piedalās abi pakalpojuma sniedzēji. Piemēram, Ungārijas aviokompānija "Wizzair" rīkoja konkursu, kurā kā pakalpojuma nodrošinātāju izvēlējās "Havas Latvia".

Savukārt "airBaltic" līgumu uz pieciem gadiem par ielidojošo un izlidojošo gaisa kuģu apkalpošanu noslēdzis ar "RIX Ground Handling", līdz ar to no 26.novembra Rīgas lidostā 85% no visiem ielidojošajiem un izlidojošajiem gaisa kuģiem apkalpo "RIX Groung Handling".

Tāpat "airBaltic" novembra beigās atteikusies arī no "Havas Latvia" ārpakalpojuma pasažieru apkalpošanā, un to turpmāk to Rīgas lidostā veiks "airBaltic" darbinieki.

Iepriekš "airBaltic" ziņoja, ka savu pasažieru apkalpošanu un lidojumu koordinēšanas pienākumus no ārpakalpojuma sniedzēja pārņems 2022. gada 1. janvārī.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka krīzes laikā "airBaltic" pārskata savus produktus un pakalpojumus, lai koncentrētos uz zīmola pamatvērtību nodrošināšanu, kas iekļauj visus saskares punktus ar pasažieriem. Turklāt lēmums pārņemt pasažieru apkalpošanu un lidojumu koordinēšanu uzņēmumā ir radījis 89 jaunas darbavietas.

Aviokompānijā atzīmē, ka pasažieru apkalpošanas pārņemšana lidostā "Rīga" ir daļa no lidsabiedrības izmaksu samazināšanas programmas, kas vienkāršos aviokompānijas biznesu un darbības. Papildus tam šī ir iespēja "airBaltic" pieņemt atpakaļ darbā daļu no bijušajiem darbiniekiem.

Kā ziņots, pēdējos 18 gadus "airBaltic" pasažieru apkalpošana - reģistrējoties lidojumam un pirms iekāpšanas lidmašīnā - tika nodrošināta ar ārpakalpojumu, tostarp kopš 2010. gada 1. janvāra šo pakalpojumus nodrošināja "Havas Latvia". Tāpat arī "airBaltic" gaisa kuģu apkalpošanu veica "Havas Latvia".

"airBaltic" koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 49,963 miljoni eiro, kas ir par 41,6% mazāk nekā pērn šajā periodā, savukārt koncerna zaudējumi samazinājās trīs reizes - līdz 61,515 miljoniem eiro. Latvijas valstij pieder 96,14% balsstiesību "airBaltic" kapitālā, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 3,86%.

Rīgas lidosta šogad deviņos mēnešos strādāja ar 19,848 miljonu apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt uzņēmuma zaudējumi pieauguši par 12,4% - līdz 10,092 miljoniem eiro. Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.

"Havas Latvia" reģistrēta 2009. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,004 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums pērn strādāja ar 3,015 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā gadu iepriekš, un cieta 1,073 miljonu eiro zaudējumus pretēji peļņai gadu iepriekš.