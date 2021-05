Lidosta 'Rīga' tūlītēju pasažieru pieplūdumu ceļojumiem uz Lielbritāniju pēc pašizolācijas atcelšanas nav izjutusi

Lidosta "Rīga" pēdējo divu nedēļu laikā, kopš Lielbritānija vairs nav iekļauta to valstu saraksta, no kurienes atgriežoties jāievēro pašizolācija, tūlītēju pasažieru pieplūdumu nav izjutusi, aģentūrai LETA norādīja lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa skaidroja, ka cilvēkiem pašlaik nav drosmes doties uz Lielbritāniju ar domu, ka pēc tam varēs atgriezties Latvijā un neievērot desmit dienu pašizolāciju, jo nav lielas pārliecības, ka noteiktais kritērijs - 50 inficēšanās gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu laikā - drīzumā atkal netiks pārsniegts.

Vienlaikus lidostas vadītāja pauda, ka aviokompānijas ir reaģējušas un ir vairāk lidojumu uz Lielbritāniju. "Tādēļ var cerēt, ka būs arī vairāk pasažieru," sacīja Odiņa.

Kā vēstīts, pašizolācija arī turpmāk nebūs jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no Lielbritānijas, Islandes un Vatikāna, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā patlaban ir noteikts 50 Covid-19 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu vidū zemāks ir tikai Vatikānā, kur divās nedēļās nav konstatēti saslimšanas gadījumi, ka arī Islandē, kur kumulatīvais rādītājs ir 44,5. Tāpat šis rādītājs zemāks par 50 ir Lielbritānijā, kur tas sasniedz 46,3.

Pašizolācija Latvijā jāievēro, atgriežoties no Igaunijas, Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Ungārijas, Dānijas, Somijas, Portugāles, Īrijas, Sanmarīno un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Iebraucot Latvijā no citām sarakstos neminētām pasaules valstīm, ir jāievēro pašizolācija.