Lidostas 'Rīga' apkalpoto pasažieru skaits pērn audzis par 16%

2018. gadu lidosta "Rīga" pērn apkalpojusi septiņus miljonus pasažieru, kas ir par teju 16% vairāk nekā gadu iepriekš, portālu "Delfi" informēja lidostas "Rīga" preses pārstāve Laura Karnīte.

Operatīvie dati par 2018. gada darbības rezultātiem liecina, ka pērn lidostā apkalpoti 7,06 miljoni pasažieru – par gandrīz 16% vairāk nekā gadu iepriekš.

Par 10,4% audzis apkalpoto kravu apjoms, pārsniedzot 27 tūkstošus tonnu, savukārt apkalpoto lidojumu apjoms palielinājies par 11,5% – 2018. gadā lidostā "Rīga" apkalpoti 83,5 tūkstoši gaisa kuģu.

Straujais pasažieru skaita kāpums ļāva lidostai "Rīga" pērn vairākkārt ierindoties Eiropas straujāk augošo lidostu TOP 5 lidostu grupā ar pieciem līdz 10 miljoniem apkalpoto pasažieru.

Lidosta "Rīga" ir viena no pirmajām lidostām Eiropā, kas pagājušajā gadā ar Kohēzijas fondu atbalstu uzsāka inovatīvās "seko zaļajam" (follow the green) gaisa kuģu vadības sistēmas ieviešanu. Projekta ietvaros manevrēšanas ceļi tika aprīkoti ar īpašām ass ugunīm, kas arī ierobežotas redzamības apstākļos ļauj gaisa kuģiem ātrāk un drošāk manevrēt.

Kā norāda lidostā, tās attīstības plānu īstenošanai būtisks ir pērn Ministru kabineta pieņemtais lēmums ļaut uzņēmuma peļņu novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai. No 2017. gadā gūtās peļņas dividendēs tiks izmaksāti 23%, bet attīstībai varēs novirzīt 77%, savukārt turpmākos četrus gadus lidosta attīstības projektiem varēs novirzīt 80% no gūtās peļņas. Visi lidostas attīstības projekti tiks finansēti no uzņēmuma pašu līdzekļiem, bez valsts budžeta atbalsta. Kopējais plānotais vidēja termiņa investīciju apjoms ir 139 miljoni eiro.

Pasažieru ērtībām 2018. gada nogalē Ziemeļu piestātnē tika atklāta "Samsung" darba un atpūtas zona ar 50 mobilo ierīču uzlādes vietām. Šogad galerijā starp B un C termināliem plānots ierīkot "slīdošo celiņu", kā arī turpināt sadarbību ar Valsts robežsardzi, lai paātrinātu un padarītu pasažieriem ērtāku robežkontroles procesu.

Pagājušajā gadā lidosta īstenoja plašu jaunu darbinieku piesaistes kampaņu, aicinot vakancēm pieteikties gan ārvalstīs dzīvojošos tautiešus, gan Latvijas darba meklētājus. Šim mērķim ir izveidots īpašs lidostas vakanču portāls www.darbslidosta.lv, kurā aktuālie darba piedāvājumi tiek papildināti ik dienu un ikviens interesents turpat tiešsaistē var pieteikties interesējošajai vakancei.

2018. gadā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, valsts institūcijām un citām iesaistītajām pusēm tika izstrādāts jauns rīcības plāns gaisa kuģu radīto trokšņu samazināšanai tuvumā esošajās teritorijās. Tāpat pērn lidosta uzsāka tās teritorijas apkārtnē esošo mežu vides monitoringu un darbības ietekmes uz tuvumā esošajiem mežiem novērtēšanu, informē valdes priekšsēdētāja.

2019. gadā lidosta sāks īstenot lidostas paplašināšanās sesto kārtu, kuras ietvaros tiks būvēta jauna pasažieru termināļa publiskā daļa un ar to saistītā infrastruktūra. Jaunajā terminālī plānota moderna un plaša pasažieru reģistrācijas zāle, drošības kontroles zona un bagāžas saņemšanas un šķirošanas telpas, tāpat arī restorāni, kafejnīcas un veikali.

Tādējādi tiks atrisināti pasažieru apkalpošanas kapacitātes jautājumi, ko lidosta vecās, 1974. gadā būvētās termināļa publiskās daļas ietvaros, šobrīd risina ar pagaidu uzlabojumiem, piemēram, pagarinot esošās bagāžas saņemšanas lentes, iekārtojot papildus bagāžas komplektācijas telpas, paplašinot gaidīšanas zonu pirms drošības kontroles un palielinot reģistrācijas galdu skaitu.

Tāpat arī 2019. gadā sāksies jauna kravu perona būvniecība ar pazemes degvielas uzpildes sistēmu, kas ļaus lidostā apkalpot vairāk lielfizelāžas gaisa kuģu un atslogos esošās lidostas perona stāvvietas. Paralēli, sadarbībā ar investoriem, iecerēts attīstīt modernu kravu loģistikas centru vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā.

Lidostā tiek strāds arī pie citiem infrastruktūras un tehnoloģiju attīstības projektiem, tostarp Kohēzijas fonda atbalstītā projekta "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros ir paredzēts modernizēt un paplašināt manevrēšanas ceļus, pārbūvēt lidlauka publiskās daļas pievedceļus, rekonstruēt tehniskā servisa ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.