Līdz 11. janvārim 'Akropolē' strādās ap 60 veikalu

Ņemot vērā jaunāko Ministru Kabineta lēmumu, kas paredz līdz 2021. gada 11. janvārim tirgot tikai konkrētas preču grupas, tirdzniecības centrā "Akropole" turpmāko trīs nedēļu periodā darbu turpina aptuveni 60 veikali, liecina tā sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Noteiktajā laika periodā šie veikali strādās, arī izsniedzot preces, kas iegādātas ar e-komercijas un distances tirdzniecības palīdzību. To veikalu starpā, kuri līdz 11. janvārim darbosies kādā no atļautajiem veidiem, ir "Euronics", "Zara", "Dino Zoo", "220.lv", "Biotēka", "iDeal", "Samsung", "L'occitane", "Fielmann", "Drogas", "Burger King" un citi.

Vairums veikalu strādās atbilstoši "Akropole" darba laikam, bet atsevišķu veikalu darba laiks var atšķirties, tāpēc apmeklētāji pirms došanās uz "Akropoli" var sazināties ar informācijas centru, lai precizētu interesējošā veikala darba laiku.

"Drošības un savu un tuvāko cilvēku veselības dēļ, aicinām būt iecietīgākiem un ievērot valdības noteiktos ierobežojumus, kā arī doties uz veikalu, kad tas tiešām ir nepieciešams," mudina "Akropole" vadītāja Zane Kaktiņa.

24. decembrī vairums atļauto kategoriju veikalu strādās no 10.00 līdz 20.00. "Maxima XXX" lielveikals strādās no 8.00 līdz 22.00, savukārt "Euroaptieka" no 9.00 līdz 20.00. 25. decembrī vairums atļauto kategoriju veikalu strādās no 12.00 līdz 21.00. "Maxima XXX" lielveikals strādās no 10.00 līdz 22.00, "Euroaptieka" no 12.00 līdz 21.00. 31. decembrī vairums atļauto kategoriju veikalu strādās no 10.00 līdz 20.00. "Maxima XXX" lielveikals strādās no 8.00 līdz 21.00, "Euroaptieka" no 10.00 līdz 20.00. 1. janvārī atļauto kategoriju veikali būs slēgti, atsevišķi darbosies tikai "Maxima XXX" lielveikals no 10.00 līdz 22.00, "Euroaptieka" no 12.00 līdz 20.00.

"Akropolē" visi gaiteņos esošie eskalatori ir aprīkoti ar automātiskiem rokturu UV dezinfekcijas mehānismiem, kas nodrošina pastāvīgu rokturu apstrādi ar ultravioleto gaismu. "Akropoles" ventilācijas sistēmas turpina darboties svaiga gaisa režīmā. Iepirkšanās centrā tiek turpināta arī regulāra saskarsmes virsmu dezinfekcija un citi drošības pasākumi.