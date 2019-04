Līdz aprīļa beigām iespējams bez maksas nodot riepas 20 savākšanas laukumos

Līdz 30. aprīlim akcijas "Dod riepām otru dzīvi!" otrā posma laikā iedzīvotājiem ir iespējams nodot nolietotās riepas 20 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Latvijā, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas zaļais fonds".

Kā informēja "Latvijas zaļā fonda" komunikācijas konsultante Kristīne Geida, pirmajā akcijas posmā, kur iedzīvotājiem bija iespēja, veicot ziemas riepu maiņu, nolietotās riepas atstāt autoservisos, vērojama laba atsaucība.

"Riepu maiņas servisi ziņo, ka aktivitāte ir liela, cilvēki vēlas būt atbildīgi pret dabu un labprātīgi izmanto iespēju nolietotās riepas atstāt servisā nevis izmet mežā vai grāvī. Arī sociālajos tīklos cilvēki aktīvi dalās ar informāciju, kur riepas nodot bez maksas,'' pauda ''Latvijas Zaļā fonda'' izpilddirektore Solveiga Grīsle, ''prognozējam, ka lielāka riepu nodošanas aktivitāte būs tieši pēc 15. aprīļa, kad ikviena privātpersona četras liekās vieglo automašīnu riepas 20 konkrētos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos visā Latvijā varēs nodot bez maksas.'' Saskaņā ar Grīsles pausto Latvijā ir uzkrātas vairāk nekā 40 tūkstoši tonnu nolietoto riepu. Par konkrētiem akcijas rezultātiem gan varēšot spriest tikai pēc 27. aprīļa.

''Latvijas Zaļais fonds'' sola parūpēties, lai savāktās riepas tiktu savlaicīgi un atbildīgi pārstrādātas. No pārstrādātajām riepām var radīt segumus bērnu un sporta laukumiem, ilgāk lietojamus ceļus un izturīgākas būves.

Šopavasar akcija "Dod riepām otru dzīvi!" norisināsies trīs posmos. No 28. marta līdz 30. aprīlim, aktīvajā riepu maiņas sezonā, nolietotās riepas ir iespējams bez maksas atstāt konkrētos riepu maiņas servisos. Divas nedēļas – no 15. līdz 30. aprīlim – četras nolietotās vieglo autoriepas ikviena privātpersona varēs bez maksas nodot 20 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Savukārt 27. aprīlī, kļūstot par daļu no ''Lielās Talkas'', privātpersonas četras nolietotās vieglo auto riepas varēs nodot konkrētos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, vai līdz ar ''Lielās talkas'' aktivitātēm sakopt vidi, savācot ļaunprātīgi dabā izmestās riepas.