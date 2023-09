Līdz ar īpašnieka maiņu 'HKScan Latvia' ieguvis arī jaunu nosaukumu

Mainīts uzņēmuma AS "HKScan Latvia", kas savulaik bija zināma kā AS "Rīgas Miesnieks", nosaukums, liecina "Lursoft" dati.

Līdz ar igauņu AS "Maag Grupp" kļūšanu par uzņēmuma lielāko akcionāru (99,87%), gaļas pārstrādes uzņēmums AS "HKScan Latvia" ieguvis jaunu nosaukumu un turpmāk būs zināms kā AS "Maag Latvija". Iepriekš gaļas pārstrādes uzņēmuma lielākais akcionārs bija somu "HKScan Oyj".

Igauņu uzņēmums AS "Maag Grupp" reģistrēts 1995. gadā, tā pamatkapitālu veido 240 tūkstoši eiro. AS "Maagi Grupp" pamatdarbība saistīta ar pārtiktas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēto vairumtirdzniecību.

"Lursoft" dati rāda, ka līdz ar īpašnieka maiņu veiktas izmaiņas arī AS "Maag Latvija" vadībā, līdzšinējo valdes locekli Markus Kirsbergu amatā nomainot Silveram Kauram. Jaunieceltais valdes loceklis savulaik bijis AS "Premia FFL" padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī līdz šā gada 1. septembrim ieņēmis SIA "MG Piens" valdes priekšsēdētāja amatu.

AS "Maag Latvija" arī nomainīta padome, par tās locekļiem ieceļot Eriku Hāvama, Tomasu Juhani, Rolandu Leppu un Sirli Rāgu.

Gaļas pārstrādes uzņēmums AS "Maag Latvija" 2022. gadā apgrozījis 52,91 miljonu eiro (+5,46% pret 2021. gadu), pārskata gadu noslēdzot ar 829,62 tūkstošu eiro zaudējumiem. 2021. gadā uzņēmums nopelnīja 702,54 tūkstošus eiro.

"Lursoft" dati rāda, ka pērn gaļas pārstrādes uzņēmums nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā samaksājis 7,77 miljonus eiro. Uzņēmumā 2022. gadā strādāja 175 darbinieki.

Pagājušajā gadā AS "Maag Latvija" savā Jelgavas ražotnē turpināja ražošanas apjomu palielināšanu gan vietējam patēriņam, gan eksporta tirgiem, īpaši fokusējoties uz mērķi palielināt pārdošanas apjomus eksporta tirgos. AS "Maag Latvija" galvenie eksporta tirgi ārpus Baltijas ir Vācija un Polija, bet produkti ar dažādiem zīmoliem tiek ražoti gan Igaunijas, gan Lietuvas tirgiem. Atbilstoši šim mērķim uzņēmums arī pērn plānojis investīcijas un veicis jaunu produktu izstrādi.

Aizvadītajā gadā gaļas pārstrādes uzņēmums turpināja plašu investīciju programmu, lai paplašinātu saldētās produkcijas ražošanas cenu Jelgavas ražotnē. Investīciju plāna ietvaros tika iegādāta jauna saldētās produkcijas formēšanas un iepakošanas līnija, kā arī veikta saldētavas paplašināšana. Uzņēmums iegādājies zemi blakus Jelgavas ražotnei aptuveni 10ha platībā, kas sniegs iespēju nākotnē, iespējams, attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavā.

2022. gadā uzņēmums sasniedza ražošanas rekordus produktu apjomu ziņā tādās kategorijās kā marinēta un svaiga vistas gaļa. 2022. gadā viens no visstraujāk augošajiem zīmoliem svaigās un marinētās gaļas segmentā bija "Tallegg".

Pērn AS "Maag Latvija" pārcēla savas loģistikas funkcijas no loģistikas centra Rīgā uz vienoto Baltijas loģistikas centru Igaunijā, netālu no Tallinas. "Kopējais Baltijas loģistikas centrs nodrošina visu Baltijas tirgu, piedāvājot klientiem ātrāku un elastīgāku loģistikas pakalpojumu veikšanu," savā vadības ziņojumā uzsvēris AS "Maag Latvija".

Šogad AS "HKScan Latvia" fokusēsies uz izmaksu samazināšanu, produktivitātes uzlabošanu ražošanā un produktu portfeļa optimizāciju, reaģējot uz izmaiņām patērētāju iepirkumu un pārtikas patēriņa paradumos. "Uzņēmums plāno, ka 2023. gadā turpināsies putnu gaļas un putnu gaļas produktu pārdošanas apjomu pieaugums. Pārstrādātās gaļas un gatavo maltīšu segmentā uzņēmums plāno koncentrēties uz produktu pievienotās vērtības palielināšanu. Viens no mērķiem ir gatavo maltīšu un ēdienu pieauguma apjoms," vadības ziņojumā norādījis AS "HKScan Latvia".