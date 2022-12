Līdz ar jaudas kāpināšanu mazināti sastrēgumi Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma punktā, norāda 'Conexus'

No novembra paātrinātā kārtā palielinot starpsavienojuma jaudu virzienā no Lietuvas uz Latviju līdz 90 gigavatstundām (GWh) dienā, būtiski atvieglota sastrēguma situācija Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma punktā, informēja vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gāzes pārvades uzlabošanas darbi tiek veikti Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas (ELLI) projekta ietvaros, kas turpināsies līdz 2023.gada beigām.

Trešdien, 7.decembrī, Kiemenai starpsavienojuma punktā, piedaloties "Conexus" un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora "Amber Grid" pārstāvjiem, tika atzīmēta pirmā nozīmīgā darba nodošana.

Bariss norāda, ka jaudas palielināšana par trešdaļu virzienā no Lietuvas uz Latviju ir pirmais solis jaudas kāpinājumam abos virzienos, stiprinot visa reģiona enerģētisko drošību un neatkarību.

Viņš arī norāda, lai gan projekta termiņš ir 2023.gada beigas, ciešā sadarbībā ar Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru "Amber Grid" tehniskās jaudas kāpinājums tika panākts no šā gada 1.novembra. Šāda operatīva rīcība tika veikta, reaģējot uz Krievijas sāktā pilna mēroga kara Ukrainā radīto spriedzi energoapgādē, straujajām, augstajām cenu svārstībām Eiropas gāzes tirgū un Baltijas valstu vienoto nostāju pret Krievijas gāzes nonākšanu nacionālajos tirgos, tādējādi nodrošinot visa reģiona enerģētisko drošību.

Lietuvas-Latvijas starpsavienojuma uzlabošanas projekts ir viena no "Conexus" prioritātēm, uzsver Bariss. Līdz gada beigām Latvijā būs pabeigti 70% no projektā paredzētajiem darbiem un tie turpināsies arī nākamajā gadā.

Tāpat Bariss skaidro, ka projektā īstenotās aktivitātes jau šobrīd sniedz lielu ieguvumu sistēmas lietotājiem, atvieglojot iepriekš novērotos sastrēgumus Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma punktā. Par paredzamajiem garantētajiem jaudas apjomiem, kas būs pieejami sistēmas lietotājiem nākotnē, kopā ar Lietuvas kolēģiem tiks lemts nākama gada sākumā.

ELLI projekts tiek īstenots līdz 2023.gada beigām. Projektu līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments.

LETA jau vēstīja, ka Lietuvas Pasvales rajonā trešdien, 7.decembrī, oficiāli tika pabeigti darbi, kuru rezultātā Lietuvas-Latvijas gāzesvada jaudu var palielināt par 30%.

"Amber Grid" ģenerāldirektors Nemuns Bikņus svinīgajā darbu pabeigšanas ceremonijā sacīja, ka projekts vairo enerģētisko drošību ne tikai Lietuvā un Latvijā, bet visā reģionā, jo uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi tagad var transportēt vairāk gāzes.

Bikņus precizēja, ka tagad starpsavienojuma jauda atbilst vienas aukstas ziemas dienas gāzes patēriņam Lietuvā.

Viņš aicināja Eiropas gāzes tirgotājus vairāk iesaistīties Baltijas reģionā un izmantot gāzes uzglabāšanas, transportēšanas un tirgošanas iespējas.

Lietuvas un Latvijas kopīgās investīcijas projektā sasniedz 10,2 miljonus eiro, no kuriem 4,7 miljonus eiro iegulda Lietuva un 2,1 miljons eiro piesaistīts no Eiropas Savienības finansējuma.

Tāpat ziņots, ka "Conexus" apgrozījums šogad deviņos mēnešos bija 39,322 miljoni eiro, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt uzņēmuma peļņa saruka par 28,1% - līdz 6,861 miljonam eiro.

"Conexus" lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma "Marubeni" pārvaldītajam fondam "MM Capital Infrastructure Fund", bet 2,48% - pārējiem akcionāriem.