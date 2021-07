Līdz ar pasažieru plūsmas palielināšanos lidosta 'Rīga' pieņem atpakaļ arvien vairāk atlaisto darbinieku

Līdz ar pasažieru plūsmas palielināšanos lidosta "Rīga" pieņem atpakaļ darbā arvien vairāk pērn Covid-19 pandēmijas ietekmē atlaisto darbinieku, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" sacīja lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Patlaban lidosta nodarbina 965 darbiniekus, tostarp 40 no tiem ir darbinieki, kurus lidosta bija spiesta atbrīvot no darba pagājušajā gadā līdz ar Covid-19 pandēmijas radītājām grūtībām. Turklāt šīs skaitlis strauji kāpj, jo pieaug pasažieru skats. "Līdz ar to darbiniekus aicinām atpakaļ. Patlaban ir 40 vakances, ko ceram drīzumā aizpildīt, un būs vēl vakances," sacīja Odiņa.

Viņa arī apliecināja, ka lidojumu skaits un pasažieru skaits lidostā "Rīga" "kāpj katru dienu".

Lidostas vadītāja atgādināja, ka 2019.gadā lidosta bija 7,8 miljoni pasažieru, 2020.gadā - 2,01 miljons. Savukārt šī gada pirmā pusgada laikā apkalpoti 406 000 pasažieru, kas ir 14% no šajā pašā laika posmā 2019.gadā apkalpoto pasažieru skaita.

Vienlaikus pēdējos mēnešos līdz ar Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu mazināšanu situācija uzlabojas - maijā pārvadāti 85 000 pasažieru, bet jūnijā - 157 000. Savukārt jūlijā lidostā "Rīga" varētu tikt pārvadāti aptuveni 300 000 pasažieru, kas būtu 30-35% no 19.gada līmeņa. Par to liecina līdz šim veiktās lidojumu rezervācijas un lidsabiedrību iesniegtie lidojumu saraksti.

"Augusts būs vēl ražīgāks," sacīja Odiņa, apliecinot, ka aug ne tikai pasažieru skaits, bet arī lidojumu skaits. Patlaban lidostā "Rīga" tiek apkalpoti aptuveni 700 lidojumi nedēļā, mēneša beigās to skaits varētu palielināties līdz 800, bet augustā jau līdz 950 lidojumiem nedēļā.

Tāpat arī "nepārtraukti tiek atvērti jauni galamērķi" un ienāk jaunas aviokompānijas, sacīja lidostas vadītāja. Pēc viņas teiktā, līdz vasaras beigām varētu uzlaboties arī pasažieru tranzīta plūsma.

Kā norādīja lidostas valdes priekšsēdētāja, uzņēmuma finanšu situācija ir stabila. Lai arī piecos mēnešos zaudējumi sasnieguši 8,5 miljonus eiro un pusgadā zaudējumi varētu būt atbilstoši plānotajam desmit miljonu eiro apmērām, no valsts saņemts pietiekams atbalsts saimnieciskās darbības zaudējumu segšanai.

Kā ziņots, pērn Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmē no darba lidostā tika atbrīvoti vairāk nekā 300 darbinieku.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.