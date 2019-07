Uz Latvijas alus skatuves arvien būtiskāku lomu sāk ieņemt vietējo alus darītavu ražojumi, vienlaikus vietējās alus ražošanas industrijas pārstāvji neslēpj, ka nozarē būtu nepieciešamas pārmaiņas – gan normatīvo aktu ziņā, gan attieksmē pret pašu nozari. Intervijā portālam "Delfi" "Alus brālības" valdes loceklis Andrejs Šikors vērtē nesen notikušo darījumu ar "Bauskas alu", kā arī stāsta par alus ražošanas nozares aizkulisēm Latvijā.

Tikko "Cido grupa", kas pieder Dānijas "Royal Unibrew", iegādājās vietējā kapitāla alus darītavu "Bauskas alus", daži nozares eksperti izteic bažas par turpmāko alus kvalitāti, citi – norāda uz iespējām, ko sniegs pievienošanās lielai uzņēmumu grupai. Kā jūs vērtējat šo darījumu?

Vērtēju divējādi – gan labi, gan slikti. Bažas par alus kvalitāti ir ļoti pamatotas. Tajā pašā laikā medaļas otra puse ir tā, ka uzņēmuma līdzīpašnieks Vladimirs Barskovs, kurš jau ir pensijas vecumā, pārdevis uzņēmumu. Tās ir viņa tiesības. Diemžēl Latvijā nebija neviena, kas to varētu nopirkt, un šīs ir sekas. Ja šī alus darītava būtu svarīga no latviskās identitātes viedokļa, jājautā: kur ir attiecīgi valsts fondi vai publiskās akciju sabiedrības? Piemēram, Londonā viens krogs atzīts par nacionālās identitātes bagātību, kas nedrīkst mainīt savu saturu, īpašnieki var nākt un iet, bet krogs konkrētajā vietā ir un paliks. Līdz ar to investori ar to rēķinās. Līdzīgi, piemēram, ASV izsolē nesen pārdeva vienu īpašu automobili, bet valdības līmenī tika noteikts, ka pirkt var jebkurš, bet to nevar izvest no valsts. Tās ir nācijas, kuras rūpējas par savējo. Latvijā spilgts piemērs ir "Aldara" gadījums. Mūsu valstī vajadzētu noteikt, ka konkrētos gadījumos ražošanu no Latvijas nevar tā vienkārši pārvest uz citu valsti. Ja valdība "piecās minūtēs" var pazemināt akcīzes likmi stiprajam alkoholam, tad vajadzētu spēt pieņemt arī tālredzīgākus lēmumus mūsu mazajā korporatīvajā valstiņā, kur mēs visi visus pazīstam.