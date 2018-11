Lielākajai daļai 'Elektrum' klientu rēķinu pieaugums nepārsniegs 3,5 eiro mēnesī

Lielākajai daļai jeb 80% energokompānijas AS "Latvenergo" zīmola "Elektrum" klientu rēķinu pieaugums nepārsniegs 3,5 eiro mēnesī, ceturtdien preses konferencē pastāstīja "Latvenergo" pārdošanas direktors Uldis Mucinieks.

Aptuveni 10% "Elektrum" klientu elektroenerģijas rēķini nepieaugs, 40% tie pieaugs līdz 1,70 eiro, 30% - līdz 3,50 eiro, bet 20% - par vairāk nekā 3,50 eiro mēnesī.

Viņš skaidroja, ka rēķinu pieaugums ir atkarīgs no klienta elektroenerģijas patēriņa. 10% no visiem "Elektrum" klientu ir aizsargātie lietotāji, kuriem rēķini nākamgad saglabāsies tādi paši kā šogad. 40% klientu, kuru elektroenerģijas patēriņš ir līdz 100 kilovatstundām (kWh) mēnesī rēķins būs par 1,70 eiro lielāks, 30%, kuru patēriņš ir 100 līdz 200 kWh, rēķini pieaugs par 3,50 eiro, bet pārējiem 20% klientu cena pieaugs par vairāk nekā 3,50 eiro.

Mucenieks pastāstīja, ka elektroenerģijas cenas pieaugumu Latvijā ir saistīts ar Skandināvijas biržas cenām. Baltija ar starpsavienojumiem ir integrēta Skandināvijas elektroenerģijas tirgū, kurā šogad noticis ļoti straujš biržas cenu pieaugums.

Klienti, kuri elektroenerģiju iegādājās atbilstoši mainīgajām biržas cenām, izmantojot biržas produktu, cenu svārstības izjuta jau kopš vasaras. Savukārt fiksētos produktus izmantojošiem klientiem cenu izmaiņas stājas spēkā dažādā laika periodā atbilstoši līguma termiņu nosacījumiem. Aptuveni 85% klientu līgumi ir slēgti 1. janvārī, jo tas bija datums, kad atvērās elektroenerģijas tirgus, tāpēc tieši šajā datumā mainās piedāvātais tarifs, skaidroja Mucenieks.

"Elektroenerģijas cenu kāpumu šogad galvenokārt ietekmēja laikapstākļi. Elektroenerģijas cenu pieaugums ir cena, ko mēs maksājam par skaisto un garo vasaru," pauda Mucenieks, pastāstot, ka Skandināvijā daudz elektroenerģijas iegūst no ūdens un vēja resursiem. "Ja ūdens upēs nav, tad attiecīgi elektrība ir jāražo citos veidos un tā kļūst dārgāka," viņš piebilda.

Ja salīdzina 2018. gada desmit mēnešu periodu un aizvadītajā gada tādu pašu periodu, Skandināvijas reģionā elektroenerģijas biržas cena pieauga par 49%. Latvijā cenas palielinājums ir aptuveni 40%.

Runājot par nākotnes prognozēm, Mucenieks teica, ka 2019.gada pirmajā pusgadā elektroenerģijas biržas cenas visticamāk saglabāsies tādas pašas. "Mēs negaidām, ka nākamgad biržas cenas varētu strauji nokristies," pauda Mucenieks, piebilstot, ka nākamais gads neizskatās pārāk cerīgi, jo Skandināvijas upēs ūdens līmenis vēl nebūs atjaunojies un būs zems.

"Latvenergo" apkalpo aptuveni 95% elektroenerģijas lietotāju Latvijā.

"Latvenergo" zīmola "Elektrum" klientiem no 2019. gada 1. janvāra rēķini par elektroenerģiju pieaugs par 0% līdz 15%.

"Latvenergo" projektu vadītāja Ilvija Līvmane informēja, ka "Elektrum" visiem klientiem, kuriem gada beigās beidzas cenas termiņš, atbilstoši līguma nosacījumiem izsūta jauno cenu piedāvājumus nākamajam periodam. Cenas izmaiņas ir individuālas, tās ir atkarīgas no patērētās elektroenerģijas apmēra. "Daļai mūsu elektroenerģijas produktu maksa par vienu patērēto kilovatstundu (kWh) pat viena produkta ietvaros atšķirsies atkarībā no patērētās elektroenerģijas daudzuma. Piemēram - divi klienti ar identisku pieslēguma veidu izmanto "Elektrum 600+" produktu. Ja viens patērē 600 kilovatstundas (kWh) mēnesī, otrs 900 kWh mēnesī, tad viena produkta ietvaros maksa par vienu kWh būs atšķirīga," skaidroja "Latvenergo" pārstāve.

Uzņēmumā norādīja, ka 2018. gada desmit mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2017. gadā, elektrības cenas biržā augušas par 49%. Līvmane arī uzsvēra, ka maksa par elektroenerģiju ir tikai viena no komponentēm elektrības rēķinā, tā veido apmēram vienu trešdaļu no kopējā maksājuma. "Elektrības sadaļa nākamā gada mājsaimniecību rēķinos pieaugs aptuveni par 33-35%. Taču, tā kā elektroenerģijas maksa kopējā rēķinā ir tikai viena trešdaļa, tad rēķina kopējās izmaiņas būs no 0-15%. Nozīmīgai daļai klientu, kā, piemēram, aizsargātie lietotāji, izmaiņu nebūs vispār vai tās būs minimālas. Savukārt rēķina pieaugumu pārējiem lietotājiem ietekmēs pieslēguma jauda un patērētais elektroenerģijas apmērs," skaidroja kompānijas pārstāve.

"Elektrum" klienti pēdējā laikā saņem paziņojumus, kuros norādītas elektroenerģijas cenu izmaiņas no nākamā gada 1. janvāra. Lai gan atsevišķiem klientiem cena saglabājas tāda pati vai pat samazinās, daudziem elektrības tarifs palielinās.