Lielāki rēķini: cik savlaicīgi jābrīdina klienti?

Rets ir tāds pakalpojumu sniedzējs, kas šovasar nav paziņojis par rēķinu palielināšanu saviem klientiem. Lai arī pienākums iepriekš ziņot par gaidāmajām cenu izmaiņām nav obligāts visiem uzņēmumiem, to prasītu godīga komercprakse. “Delfi Bizness” skaidro, kādos gadījumos komersants drīkst mainīt ar klientu noslēgtā līguma nosacījumus, tostarp palielinot cenu par pakalpojumu, un par ko patērētāji visbiežāk sūdzas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC).

Patērētāji ir jābrīdina!

Pirmkārt, pakalpojumu cenas var mainīt tikai tad, ja šāda iespēja ir paredzēta spēkā esošajā līgumā, “Delfi Bizness” skaidro PTAC pārstāve Sanita Gertmane. Cenu izmaiņām jābūt pamatotām. Atsevišķām nozarēm ir saistoši valdības noteikumi, kas nosaka konkrētus iemeslus, kuru dēļ var veikt izmaiņas cenā. Piemēram, komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tādi ir degvielas un elektrības cenu izmaiņas, kā arī izmaiņas valūtas maiņas kursos.

Ar likumu noteikts pienākums informēt klientus par līguma, tai skaitā cenas grozījumiem, ir tikai elektronisko sakaru, proti, telefona sakaru, interneta un televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Klients par līguma grozījumiem ir jāinformē vismaz mēnesi pirms plānoto grozījumu stāšanās spēkā. Ja klients izmaiņām nepiekrīt, viņam ir tiesības līgumu izbeigt bez līgumsoda piemērošanas.

Likumā nav atrunāts, kā klients par grozījumiem līgumā jāinformē. Pēc Gertmanes teiktā, parasti pakalpojumu sniedzēji informāciju publicē gan mājaslapā, gan pašapkalpošanās portālā un arī individuāli informē klientus e-pastā.

Gertmane norāda, ka viena mēneša paziņošanas termiņš ir noteikts, lai aizsargātu patērētāju intereses, dodot viņiem pietiekami ilgu laiku, lai izlemtu par līguma turpināšanu vai izbeigšanu.

Tai pat laikā visu nozaru normatīvajos aktos nav noteikti konkrēti termiņi klientu brīdināšanai par cenas izmaiņām. Gertmane gan uzsver — atbilstoši labai un godīgai komercpraksei ilgtermiņa līguma gadījumā par grozījumiem būtu jābrīdina vismaz mēnesi iepriekš un jāļauj izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas.

Sūdzas par autostāvvietu rēķiniem

Šā gada vasaras mēnešos no 1. jūnija līdz 5. augustam PTAC par rēķiniem saņēmis 53 iesniegumus. No tiem 18 ir par autostāvvietu izrakstītajiem līgumsodiem. Tie bijuši strīdi par to, ka patērētāji saņēmuši līgumsodu par veikalu bezmaksas autostāvvietu izmantošanu, nereģistrējot numuru automātā vai neizpildot citas prasības. Tāpat 15 iesniegumi bijuši par elektroniskajiem sakariem – pārsvarā par patērētājam piemēroto līgumsodu saistībā ar līguma laušanu pirms termiņa.

10 iesniegumi saņemti saistībā ar mājokļu apsaimniekošanu – par skaitītāju rādījumiem vai rēķinos veiktajiem aprēķiniem. Savukārt septiņas iedzīvotāju pretenzijas šovasar bijušas saistītas ar gāzi un elektroenerģiju. Iebildumi, kuru dēļ patērētāji vērsušies PTAC, bijuši par pakalpojuma sniedzēja maiņu un izvēli, rēķinā neiekļauto aizsargājamā lietotāja atlaidi un citiem jautājumiem. Vēl trīs iesniegumi saņemti par sporta klubu izrakstītajiem rēķiniem.

Pēc Gertmanes teiktā, saņemtajos iesniegumos nav izteiktas pretenzijas par to, ka būtu paaugstināta maksa par pakalpojumiem, kas veikta saistībā ar politisko situāciju pasaulē vai resursu cenu palielināšanos. Kopumā PTAC šogad līdz augustam saņēmis 250 patērētāju sūdzības tieši par rēķiniem.

Izskata visus iesniegumus

Saņemot sūdzības par iespējamu pārkāpumu, PTAC vērtē, vai varētu tikt aizskartas patērētāju kolektīvās intereses. Tajā skaitā tiek vērtēts noteiktā laikā saņemto sūdzību skaits, pārkāpuma būtība, apjoms, ilgums un patērētājiem potenciāli nodarītie zaudējumi.

Ja patērētājs lūdzis konsultāciju vai strīda risinājumu, PTAC savas kompetences ietvaros sagatavo atbildi uz katru iesniegumu, uzsver Gertmane.

Patērētāju kolektīvo interešu uzraudzība var tikt uzsākta gan pēc PTAC inicatīvas, gan citu Eiropas Savienības valstu iestāžu vai patērētāju tiesību aizsardzības biedrību ziņojumiem. Kā vienu no piemēriem šādām inicatīvām var minēt PTAC īstenoto satura veidototāju jeb influenceru nozares uzraudzību. Par negodīgas komercprakses īstenošanu internetā PTAC piemēroja 1000 eiro sodu influencerei Katrīnei Saulietei, bet Adrianai Miglānei – 1500 eiro sodu. Abas sievietes piemērotos sodus pārsūdzējušas tiesā.

Gadījumā, ja komersants nepilda PTAC lēmumu, tad tas iekļūst iestādes “melnajā sarakstā”. Par lēmumu neizpildi PTAC informē patērētāji. Pērn šajā sarakstā iekļauti komersanti, kas nav pildījuši 41 PTAC lēmumu. Atsevišķi komersanti nav pildījuši vairāk nekā vienu šādu lēmumu. No “melnā saraksta” izņem, ja izpilda PTAC lēmumā noteikto. Šogad šajā sarakstā ir iekļuvuši tādi uzņēmumi, kā SIA “Impro ceļojumi”, SIA “Interlux travel”, SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” un citi.